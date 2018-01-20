“Dijitalleşme, Rus ekonomisinin yapısını değiştirecek”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Dünya Bankası Başkanı Kristalina Georgiyevna, dijitalleşmenin Rus ekonomisini tamamen değiştireceğini ve bunun şimdiden başladığını duyurdu.

Georgiyevna Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, “Dijitalleşme Rus ekonomisini tamamen değiştirebilir ve bu şimdiden yaşanıyor. Burada sinyallere dikkat etmek çok önemli. Başbakan Dmitri Medvedev’in buraya kağıtlarla değil de tabletiyle gelmesi büyük bir anlam taşıyor. Bu bahsettiğim değişikliklerin sembolüdür” dedi.

Georgiyevna, birçok ülkede genç nesil için dijital ürünler olmadan yaşamın mümkün olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Torunumla bir hikayemden bahsetmek istiyorum. Ben iyi bir anneanneyim ve onunla sürekli sohbet ediyoruz. Ona beş yaşındayken televizyonumuz ve bilgisayarımızın olmadığını söyledim. Bana, ‘O zaman sadece tabletiniz mi vardı?’ diye sordu. Genç nesil için mobil cihazlar ve internet olmadan yaşam imkansız hale geldi.”