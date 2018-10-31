“Dijitalleşme bankacılık sektörü için çeşitli fırsatlar barındırıyor”

İstanbul, 31 Ekim (DHA) – Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, çeşitli teknolojileri barındıran dijitalleşmenin bankacılık sektörü için önem taşıdığını söyledi.

Türk finans sektörünün önde gelen şirketlerini bir arayan getiren CEO Club “Bankacılar Zirvesi”, bu yıl da Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Accenture ve NGN’in ortak sponsorluğunda gerçekleşti. Türkiye bankacılık sektörünün 2018 performansının yanı sıra gelecek hedeflerin masaya yatırıldığı etkinlik, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve NGN İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit Süer’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Günümüzde bankacılık sektörünün dijitalleşme ile birlikte yeni medyan okumalarla karşı karşıya olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, söyle konuştu:

“Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinden büyük veri uygulamalarına, robot teknolojileri ve yapay zekadan, sosyal medya ve anlık iletişime kadar dijitalleşme ile yaşanan tüm gelişmelerin, bankacılık sektörü açısından fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz. Vodafone olarak, şebeke ve teknoloji çözümlerimizle, bankaların çalışanlarının birbiriyle daha hızlı ve etkin iletişim kurmasını, müşterilerine daha kaliteli hizmet vermelerini ve iş süreçlerindeki operasyonel çevikliğin artırılmasını sağlıyoruz. Dünyanın en büyük 50 küresel bankasının yüzde 50’si, Vodafone Grubu’nun yaygın küresel şebeke erişimi, mobil ve sabit iletişimin yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ve Bulut çözümleri alanlarındaki uzmanlığından yararlanıyor. Türkiye’de de bankaların ve finans kuruluşlarının !dijital iş ortağı’ olarak, sektör için katma değer odaklı 360 derece telekom çözümleri sunuyoruz. Vodafone olarak geleceği heyecan verici bulduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Bu heyecan verici yolculukta, Türkiye’de bankacılık sektörüyle beraber yol alabilmeyi, yapacağımız iş birlikleriyle geleceğin bankacılığını birlikte şekillendirebilmeyi istiyoruz. Belli sektörler belirleyerek işletmelerin ihtiyaçlarına özel, onları yarının dünyasına bir adım daha yaklaştıracak çözümleri birlikte üretebiliriz. Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedefine katkımızı beraberce artırmaya, finansman ve teknolojinin gücünü bir araya getirerek hem işletmelere hem de Türkiye’ye birlikte kazandırmaya hazırız.”

Zirvede ayrıca, Accenture Teknoloji Grubu Yönetici Ortağı Emre Hayretci “Bankacılık Teknolojisi Vizyonu” başlığıyla, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise “Bankacılık 2019” başlığıyla birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından düzenlenen ve moderatörlüğünü Alternatif Bank CEO’su Kaan Gür’ün yaptığı CEO Panel’e ise, Garanti Bankası Genel Müdürü A. Fuat Erbil, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici katıldı. (Fotoğraflı)