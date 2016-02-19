Dijital verinin kaybolmadığı 5 boyutlu bellek üretildi

Southampton Üniveristesi’nde bulunan Optoelektronik Araştırma Merkezi’nden bilimciler, nano-yapılı cam kullanarak milyarlarca yıl boyunca bozulmadan kalabilecek bir beş boyuntlu (5D) dijital veri depolama yöntemi geliştirdi.

Bilim fili'nin haberine göre; Süpermen filmlerinde kullanılan “bellek kristalleri”ne benzetilen bu cam belleğe “süpermen bellek kristali” adını takanlar da var. 5D belleklerde enformasyon kodlaması beş boyutta yapılıyor: Nano-yapıların üç boyuttaki konumlarına ek olarak, büyüklük ve yönelim kullanılıyor.

Yeni geliştirilen belleğin emsalsiz özelliklerinin arasında 360 TB’lık veri kapasitesi, 1000°C’ye kadar termal dengesini koruyabilmesi ve oda sıcaklığında neredeyse sınırsız ömre sahip olması bulunuyor. 190°C sıcaklıkta 13.8 milyar yıl, yani evrenin yaşı kadar bozulmadan kalabileceği öngörülen bellek, ebedi veri arşivlemede yeni bir çağın başlangıcını haber veriyor. Son derece dengeli ve güvenli bir taşınabilirlik bellek türü sağlayan bu yöntem, müze ve kütüphane gibi büyük arşivleri olan kurumlar için çok kullanışlı olacak kuşkusuz.

Teknoloji ilk olarak 2013 yılında 300 kb’lık bir metin dosyasının dijital kopyasının 5D olarak başarılı bir şekilde kaydedilmesiyle, deneysel olarak sergilenmişti. Şimdi de insanlık tarihinin önemli belgeleri aynı yöntemle kayıt altına alındı. 5D belleklere kodlanan yapıtlar arasında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Newton’un Optik adlı eseri, Magna Carta ve King James İncili de bulunuyor.

Belgeler aşırı kısa ve yoğun ışık atımları üreten ultra-hızlı lazer kullanılarak kaydedildi. Veriler belleğe yazılırken, birbirlerinden beş mikrometre (metrenin milyonda biri) kadar ayrık bulunan üç adet nano-yapılı nokta katmanı kullanıldı. Kendi kendini düzenleyebilen nano-yapılar ışığın camdan geçiş yolunu değiştirerek, ışığın polarizasyonu (kutuplanması) üzerinde değişiklik yapıyor ve daha sonra güneş gözlüklerindekine benzer bir kutuplayıcı ve optik mikroskop ile veriler okunabiliyor.