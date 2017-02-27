Dijital uyuşturucu; akıllı telefonlar ve bilgisayarlar çocuklarda kokain etkisi yaratıyor!

Tabletler, akıllı telefonlar, bilgisayar oyunlarının çocuklarda uyuşturucu etkisi yaptığı belirtildi. Beyin üstüne yapılmış en yeni araştırmalar, bunların beynin dürtü kontrolünü de içeren yürütücü işlevleri üstlenen ön korteksini kokainle aynı şekilde etkilediğini gösteriyor. Silikon Vadisi yöneticileri, çocuklarını teknolojinin olmadığı okullara gönderirken Türkiye’de tabletli eğitim kimi özel okullarda 4 yaşında başlıyor.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın analiz haberi şöyle:

Anneler 1 yaşındaki bebeklerine cep telefonunda oyun izlettirerek yemek yediriyor. Bu yaptıklarının ne kadar tehlikeli olduğunu, çocuğu ileri yaşlarda ne hale getirebileceğini bilseler muhtemelen vazgeçerler.

Tabletler, akıllı telefonlar ve oyun konsolları bir çeşit “dijital uyuşturucu’’ olarak nitelendiriliyor. Beyin üstüne yapılmış en yeni araştırmalar, bunların beynin dürtü kontrolünü de içeren yürütücü işlevleri üstlenen ön korteksini kokainle aynı şekilde etkilediğini gösteriyor.

Yani “Minecraft” oynayan çocuğun beyni, uyuşturucu almış bir beyinle aynı görünüyor. Bu yüzden de çocukları ekran başından kaldırmak çok zor oluyor ve ekran başındayken müdahale edilmesi onları saldırgan hale getirebiliyor.

Yüzlerce bilimsel çalışma, ekranların depresyonu, saldırganlığı ve kaygıyı artırdığını gösteriyor. Bu bağımlılık, video oyunu oynayan bir çocuğu gerçekle bağını koparma noktasına kadar getirebiliyor.

UCLA (Kaliforniya Üniversitesi) Nörobilim Direktörü Dr. Peter Whybrow, ekran için "elektronik kokain’", Çinli araştırmacılar ise “dijital eroin’’ diyor. Pentagon ve ABD Deniz Kuvvetleri için yapılan bağımlılık araştırmasının yöneticisi Dr. Andrew Doan, video oyunları ve ekran teknolojilerini “dijital uyuşturucu’’ olarak nitelendiriyor.

Yalnızlık hissetmesinler

Dr. Nicholas Kardaras’a göre, çocuklar kendilerini yalnız, amaçsız hissettiklerinde, yapacakları bir şey olmadığında, canları çok sıkıldığında bağımlılığa daha meyilli oluyorlar. Bunun için onlara, hayatlarına anlam katacak deneyimler yaşamaları, gerçek ilişkiler içinde olmaları için destek olmak gerekiyor. Ailesiyle iyi ilişkileri olan, yaratıcı etkinliklere yönlendirilen çocukların dijital fantezi dünyasına kaçış oranları daha düşük. Ancak, dünyanın en iyi ve sevgi dolu desteğini alan bir çocuk bile teknoloji bağımlısı haline gelebiliyor.