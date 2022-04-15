Dijital sistem geliyor: Gıda zincirleri anbean izlenecek

Artan maliyetlerin etiket fiyatında kendini gösterdiği bir alan da gıda oldu. Yüksek fiyatlar, alım gücü günden güne düşen vatandaşın belini bükerken, iktidar kanadının bu konuda bir süredir hedefinde zincir marketler vardı. Aktarılana göre, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak amacıyla anlık ürün takibini sağlan dijital bir sistem kurma kararı aldı. Bu sistemle, farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Yeni sistemle üretim deseni verileri oluşturulacak, üretici korunacak, tüketici kollanacak.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre, yeni sistemle üretim, toptan, perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık izlenecek. Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Ürün bulamama riski azaltılacak, olağanüstü haller daha iyi yönetilecek. Üretim deseni verileri oluşturulacak, tarım ürünlerinin üretim planlaması kolaylaşacak. Sistem sayesinde kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirler devreye girecek. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret, vergi konularında tedbirler tespit edilecek. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak.