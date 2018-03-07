'Dijital Reklam Yatırımları' 2017'de yüzde 15.5 büyüyerek 2.163 milyon liraya ulaştı

İSTANBUL, (DHA)-2017 yılı Dijital Reklam Yatırımları IAB Türkiye tarafından açıklandı. IAB Türkiye AdEx-TR sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2016 yılına göre yüzde 15,5 oranında artarak 2.163 Milyon TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, görüntülü (display) reklam yatırımları 2017’de yüzde 16 büyüyerek 1.228 milyon TL oldu. Görüntülü (display) reklamlar kategorisinde en büyük payı 879,7 milyon TL ile Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları ise yüzde 50’lik büyümeyle 269,5 milyon TL olarak gerçekleşirken,doğal reklam ( native) 78,6 milyon TL’ye ulaştı.

E-POSTA KÜÇÜLDÜ, OYUN İÇİ REKLAM BÜYÜDÜ

Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 815 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 103 milyon TL’ye çıktı. E-posta, küçülmeyi sürdürdü ve 5,2 milyon TL oldu. Buna karşılık Oyun İçi reklamlar 13 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.

2.163 milyon TL’lik toplam dijital reklam yatırımlarının 1.093 milyon TL’si görüntülü reklam, arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 340 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 76’sı mobil cihazlarda yer aldı. 2017’de programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 1.411 milyon TL’ye çıktı.

\"YÜZDE 15.5\'LİK BÜYÜME SEKTÖR VE EKONOMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ\"

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, 2017

yılını değerlendirirken şunları söyledi:

“IAB Türkiye olarak yaptırdığımız Dijitalin Ekonomiye Katkısı Araştırması\'nın verilerine göre, 1 TL’lik dijital reklam yatırımı milli gelire 17,2 kat olarak yansıyor. Bu veriyi dikkate aldığımızda yüzde 15,5’lik büyümenin hem sektör hem de ekonomi açısından önemi anlaşılıyor. Bu yıl ve devamında büyümeyle birlikte çok daha önemli bir kavram gündemimizde olacak.

DOLAYSIZ EKONOMİ DEVRİMİ

Dolaysız Ekonomi, sanayi devrimi ve IT devrimi kadar büyük bir olay. Bu ekonomi sonsuz sayıda mağaza ve raf barındırıyor. Üretim kapasitesinin de sonsuz olduğu bu ortamda dilediğiniz her şey 7/24 kapınıza geliyor. Küçücük işletmeler devlerle rekabet edebiliyor. Dolaysız ekonomide bulut teknolojisi, veri ve doğru içgörü kapitalden daha önemli ekonomik değerler olarak kabul ediliyor. Dijital reklam endüstrisi Dolaysız ekonominin tam kalbinde yer alıyor ve tüm ezberleri bozan radikal bir değişimin öncülüğünü üstleniyor. Dolaysız ekonominin dolaysız markalarını bekleyen çok iş var. IAB olarak görevimiz internetin ana dil olduğu bu düzende markaların başarısına destek vermek olacak.”

IAB 45 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

45 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive AdvertisingBureau), tüm dünyada interaktif reklamcılığın gelişmesi, reklam yatırımlarından daha fazla pay alması için çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda reklam verenlere, ajanslara ve medya ajanslarına interaktif iletişimin katma değerini anlatıyor. Kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlıyor. Merkezi Amerika da bulunan IAB’nin, Avrupa’daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine ediliyor. IAB Türkiye, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarında düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafından, 2007’de bir platform olarak kuruldu ve 2011 Temmuz ayında dernekleşme sürecini tamamladı. IAB Türkiye’nin şu an 160 üyesi bulunuyor.

Yıllara göre dijital reklam yatırımları dökümü şöyle:

2016 2017 Değişim

Dijital Reklam Yatırım Toplamı 1.872,42 2.162,56 15,50%

Display Reklam Yatırımları 1.059,14 1.227,76 15,92%

Gösterim ya da tıklama bazlı 821,37 879,66 7,10%

Video reklam yatırımları 179,80 269,50 49,89%

Native 57,97 78,59 35,59%

Arama Motoru Reklam Yatırımları 706,62 814,49 15,27%

Ücretli sıralama yatırımları 706,62 814,49 15,27%

İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 91,06 102,51 12,57%

Diğerleri 15,60 17,80 14,08%

E-posta 5,64 5,13 -9,10%

In-gameadvertising 9,96 12,67 27,21%

*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.

Sosyal Medya Reklam Yatırımları 262,43 340,29 29,67%

Sosyal medya reklam yatırımları 262,43 340,29 29,67%

Mobil 601,02 1.093,16 81,89%

Programatik 993,79 1.410,58 41,94%

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