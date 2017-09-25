Dijital reklam harcamaları yılın ilk yarısında yüzde 14.6 arttı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Dijital reklam harcamaları yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 büyüdü. Dijital reklam pazarı, yılın ilk yarısında 1 milyar 63 milyon liralık büyüklüğe ulaştı.

IAB (Interactive Advertising Bureau - İnteraktif Reklam Bürosu) 2017’nin ilk yarı dijital reklam harcamaları verilerini açıkladı. IAB araştırması sonuçlarına göre dijital reklam harcamaları, 2016’nın aynı dönemine oranla yüzde 14.6 artarak 1 milyar 63 milyon liraya ulaştı.

\"Referandum nedeniyle görece yavaş bir başlangıç yaptık\"

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, 2017 yılının ilk yarısını şu sözlerle değerlendirdi:

“2017 yılına Nisan ayındaki referandum nedeniyle görece yavaş bir başlangıç yaptık. Yine de ilk yarıyı yaklaşık yüzde 15’e yakın bir büyümeyle tamamlamış olmamız sevindirici. Dünyada dijital reklam harcamalarının 2021’de toplamın yüzde 50’sine ulaşacağını öngörülüyor. Bilindiği gibi dijital Avrupa’da iki senedir televizyonun üstünde yer alıyor. Ülkemizdeki seyri dikkate alarak 2022’de Türkiye’de de dijitalin birinci sıraya yerleşeceğini öngörebiliriz. Öngörümüzün gerçekleşmesi için küresel ölçekte yaşanan sorunları sektörün tüm taraflarıyla ele almamız ve birlikte çözüm üretmemiz gerekli. IAB Türkiye olarak mecraların ve pazarlama departmanlarının tüm dünyada dijital transformasyon kavramına odaklandığı günümüzde, sektördeki meslek kuruluşlarının temel görevinin dönüşümü kolaylaştıracak şekilde çalışması gerektiğinin bilincindeyiz.”

Merkezi ABD\'de bulunan IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, dijital reklamın alt katgorilerden \"display reklam\" harcamaları 2017’nin ilk 6 ayında yüzde 13 büyüyerek 618 milyon lira oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 460 milyon lira ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam harcamaları aldı. Video reklam harcamaları yüzde 33.7’lik büyümeyle 122,7 milyon lira olarak gerçekleşirken, Native 35 milyon liraya ulaştı.

Ücretli sıralama yatırımlarını içeren arama motoru reklam harcamalarının büyüklüğü 387 milyon TL olurken, ilan sayfaları reklam harcamaları 49,8 milyon liraya çıktı. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un etkisine bağlı olarak geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen E-posta yeniden büyüme trendine geçti ve ilk ayda 2,9 milyon lira oldu. Oyun İçi reklamlar ise 5,8 milyon liralık büyüklüğe erişti.

Mobil reklam harcamaları 454,6 milyon lira olurken, 160,7 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 64’ü mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2017’nin ilk yarısında da artışını sürdürdü ve büyüklüğü 625,3 milyon liraya çıktı.

Dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarında düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafından 2007’de bir platform olarak kurulan IAB Türkiye, 2011 Temmuz ayında dernekleşme sürecini tamamladı. IAB Türkiye’nin şu an 189 üyesi bulunuyor.

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