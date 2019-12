-Dijital oyunların da milli takımı olacak İZMİR (A.A) - 17.10.2011 - Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu Başkanı Mevlüt Dinç, gelecek yıl en popüler oyunlarda çok büyük turnuvalar düzenleyerek, e-spor oyunlarının milli takımlarını oluşturacaklarını bildirdi. Mevlüt Dinç, federasyonlarının yeni kurulduğunu ve ağustos ayı başında düzenlenen kongreyle federasyonun ilk başkanı olduğunu belirtti. Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonunun dünyada bir ilk olduğunu belirten Dinç, şunları söyledi: ''Dünyada birkaç örneği var ama onlar da tamamıyla e-spor şeklinde. Biz sadece dijital spor oyunlarıyla ilgili değiliz. Ayrıca Türkiye'de üretimin gelişmesi, oyunların derecelendirilmesi, internet kafelerin iyileştirilmesi, sektörün sağlıklı büyümesi gibi birçok başka amacımız da var. Ama spor tarafına da önem veriyoruz. Dijital oyunlar, sporun yaygınlaşmasını ve küçük yaşta sporu sevdirip kurallarının öğrenilmesini sağlar. Yüz binlerce oyuncu arasından en iyilerini seçip, dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek takımları da oluşturacağız. 2012'de en popüler oyunlarda çok büyük turnuvalar düzenleyerek, e-spor oyunlarının milli takımlarını oluşturacağız.'' -''Dijital oyun sektörü, öncelikli sektör ilan edilmeli''- Mevlüt Dinç, dünyada dijital oyun sektörünün, 30 yılda 70 milyar dolarlık ciroya ulaşıp, Hollywood'u geçtiğine dikkati çekerek, Türkiye'de ise sektörün, sadece 150-200 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu kaydetti. 2000 yılında Güney Kore'nin, dijital oyun sektörünü öncelikli sektör ilan ettiğine işaret eden Dinç, ''10 yılda Güney Kore, birkaç milyar dolarlık sektör oluşturdu. Federasyon olarak biz de dijital oyun sektörünün, öncelikli sektör ilan edilmesi için çalışıyoruz. Bizim, Güney Kore'ye göre daha büyük potansiyelimiz var. Devlet sektörü desteklemeli'' diye konuştu. -''Kendi gelenek ve tarihimizi, ürünlerimize yansıtmalıyız''- Dinç, Türkiye'de oyun üreten sadece 2-3 şirket bulunduğunu belirterek, ''Sektörün gerçekten büyümesi, kendi gelenek ve tarihimizi ürünlerimize yansıtmamız için kendi oyunlarımızı geliştirmemiz lazım. Benim de en büyük amacım bu. 10 yıldır bunu yapmaya çalışıyorum'' dedi. Her alanda başarılı Türkler bulunduğunu anımsatan Dinç, Türkiye'de sektörde çalışabilecek 10 binlerce genç bulunduğunu ama sektör yeterince gelişmediği için yetenekli gençlerin yurt dışına gittiğini ifade etti. Dinç, sektörün büyümesiyle beyin göçünün engelleneceğini belirterek, ''Dünyanın en büyük oyun şirketlerini gözü, genç nüfusuyla Türkiye'nin üzerinde. Bu potansiyelin Türk firmalarınca değerlendirilmesi gerekiyor'' görüşünü dile getirdi. -Rakamlarla sektörün öne çıkanları- Mevlüt Dinç'in verdiği bilgiye göre, dijital oyun sektörünün öne çıkan rakamları şunlar: ''Dünyada 1 milyarın üzerinde insan dijital oyun oynuyor. İnsanlar giderek daha küçük yaşta (5-6 yaş) oyunla tanışıyor. Oyun konsolu Xbox Kinect, sadece 60 günde 8 milyon adet satarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na en hızlı satılan elektronik ürün olarak girdi. Call of Duty, 24 saatte 223 milyon avroluk satış yaptı. Sosyal ağ Facebook, artık yüzde 80 oyun oynamak için kullanılıyor. Türkiye, 30 milyon Facebook kullanıcısıyla dünyada 4. sırada yer alıyor. Sadece Zynga'nın oyunlarını (FarmVille, CityVille, vs) 15 milyon Türk oynuyor. Türkiye'de 20 binden fazla internet kafe bulunuyor ve buralarda en çok vakit harcanan aktivite oyun oynamak. Sanal ortamdaki dostlukların yüzde 90'ı, gerçeğe de yansıyor. Bu da artık oyunların, asosyalliğin nedenlerinden biri olmadığını gösteriyor.''