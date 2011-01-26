-DİJİTAL OYUN MARATONUNDA GERİ SAYIM ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (METUTECH-ATOM) ile ODTÜ Enformatik Enstitüsü, ''Global Game Jam 2011'' (GGJ - Yenilikçi Oyun Geliştirme Dünya Maratonu) etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya ile aynı anda 28-30 Ocakta ODTÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleşecek ''Yenilikçi Oyun Geliştirme Dünya Maratonu''nun Türkiye ayağı 134 başvuru ile ilk sırada yer alıyor. 44 farklı ülkede ve 173 merkezde gerçekleştirilecek etkinlikte, uykusuz geçen 48 saat boyunca tüm oyun geliştiriciler yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar ortaya çıkaracak. ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, dünyada dördüncü kez düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin bu yıl üçüncü kez katılacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl 19 oyunla dünya 4'üncüsü olan Türkiye'nin bu yıl da 60 katılımcı ile oldukça iddialı olduğunu belirten Kızıltaş, ''METUTECH-ATOM'un 3 yıldır Türkiye'de oyun sektörü oluşturulması ve sektör aktörlerinin biraraya gelmesine yönelik gayretleri, ODTÜ imzasıyla desteklenen Global Game Jam organizasyonu ile daha büyük bir anlam kazanacaktır'' dedi. Dünya maratonuna Türkiye'nin dört bir yanından en yetenekli ve yaratıcı farklı disiplinlerden oyun geliştiricilerin katıldığını anlatan Kızıltaş, şunları kaydetti: ''Dolayısıyla tüm dünyada yıllardır devam etmekte olan Game Jam kültürü Türkiye'de 2 yıldır var olmasına rağmen, 'Oyun Geliştirme Türk Milli Takımı'nın elde ettiği bu önemli başarılar, ülkemizdeki bu konuya yönelik potansiyeli gözler önüne seriyor. Sinema sektörünü bile geride bırakan 50 milyar dolarlık oyun endüstrisinde Türkiye'nin de söz sahibi olmasına yönelik atılımlarımız bu tip başarılarla daha da büyük anlam kazanıyor. Bu dünya maratonuna gerek ODTÜ'nün gerekse bilişim sektörünün önemli kurumlarının verdiği destek sayesinde, geliştiricilerimiz çok daha iyi koşullarda oyunlarını bu kısıtlı zamanda geliştirip, çıkan oyunlarını da hedef kitleyle buluşturabilme imkanı buluyorlar. Bu yıl, Brezilya, Fransa, Amerika ve İngiltere gibi oyun geliştirme konusunda dünya çapında başarılara sahip ülkeleri geçerek, en fazla başvuru alan merkez olduk. Umarız, 'Oyun Geliştirme Türk Milli Takımı' geçen senelerde olduğu gibi bu sene de güzel bir derece elde edecek.'' -''İNANILMAZ BİR DENEYİM''- Yarışmaya geçtiğimiz yıl katılan, bu yıl jüride yer alan METUTECH-ATOM şirketlerinden Zibumi yetkilisi Elif Buğdaycıoğlu da maratonun inanılmaz bir deneyim olduğunu ifade ederek, 48 saatlik sürede beyin fırtınası yaptıklarını söyledi. Maratonun yarışmanın ötesinde oyun geliştirme heyecanını yaşattığını dile getiren Buğdaycıoğlu, ''Katılımcılar Cuma günü tema açıklandıktan sonra fikir yürütmeye başlıyor. Bu bir beyin fırtınası. Oyun geliştiriciler, açıklanan temaya göre nasıl bir oyun geliştireceğini düşünüyor. Temanın oyunda nasıl olacağına o anda karar veriyorsunuz'' diye konuştu. -GLOBAL GAME JAM- Dünya ile aynı anda 28-30 Ocakta ODTÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliğe bu yıl Türkiye'den 134 kişi başvurdu. Seçilecek 70 kişi, internet ortamında diğer ülkelerdeki katılımcılarla 48 saatte Türkiye için ''yenilikçi oyun'' üretecek. Bu yıl, 44 ülkeden 173 merkezin katılacağı etkinlikte, farklı disiplinlerden Türk oyun geliştiriciler dünya birincisi olmak için ter dökecek. Etkinlikte, Enformatik Enstitüsü'nde sunulan teknik imkanlarla değişik platformda internet üzerinden oyun geliştirmekte özgür olacak Türk oyuncular, 4-5 kişilik gruplarla verilen yerel temaya göre ayrı ayrı oyunlar tasarlayacak. Etkinliğe profesyonellerin yanı sıra amatör oyun geliştiriciler de katılabilecek. Bu tür ''Game Jam'', yani toplu oyun geliştirme etkinlikleri, hem kişisel olarak oyun geliştiricilerin bilgi ve deneyimlerini farklı boyutlara taşıyor hem de yerel oyun sektörlerinin yenilikçi fikirlerle zenginleşmesini sağlıyor.