Dijital medya nereye koşuyor?

Dünya Gazeteler Birliği’nin (WAN - World Association of Newspapers) bu yıl ikincisini yayımladığı 'Dijital Medya Trendleri’ raporu, internet ve mobil alandaki reklam pastasının önümüzdeki yıllarda ciddi büyüme potansiyeli olduğunu ortaya koydu.

2007 yılında tüm dünyada, gazetelerin sahip olduğu internet kollarının çift rakamlı büyüme rakamlarına ulaştığının altı çizilen raporda, internet ve mobil alana yapılacak olan yatırımların önümüzdeki dönemde ciddi geri dönüşleri olacağı vurgulandı.

Önde gelen 71 araştırma şirketinden verilerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan rapor, gazetelerin dijital medyaya ciddi yatırım yapması gerektiğini belirtirken, yatırım planlarında çok dikkatli olunmasının da önemine vurgu yapıyor. Trend raporu, geçen hafta İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen WAN Kongresi ve Editörler Forumu sırasında açıklandı.



Google’la rekabet edin! WAN Başkanı Gavin O’Reilly, internet ve mobil alanın önemli bir konu olduğunu, gerekli yatırımların gerçekleşmemesi durumunda rakiplerin bu pastanın önemli bölümünü ele geçireceğini açıkladı. İnternet ve mobil gibi iki yeni pazardaki gelirlerin şu anda yüzde 60’ının Google ve Yahoo’ya gittiğini ifade eden WAN Başkanı O’Reilly, gazetelerin aceleci olmadan planlı yatırımlarla bu alana odaklanması gerektiğini söyledi.



'Paralar pul olmasın’ Dijital medya alanın gazeteler için yeni bir kavram olduğunu belirten O’Reilly, bu alana yatırım yapılırken çok dikkatli olunması gerektiğini, aksi takdirde yatırılan paraların pula dönüşebileceğini anlattı. WAN Başkanı O’Reilly, gazetelerin dijital dünyanın yanı sıra kendi operasyonlarına da eşzamanlı olarak yatırıma devam etmesi gerektiğini çünkü bu alanın da önemini koruduğunu söyledi. Avrupa internette ciddi atağa kalktı Online (internet) reklam pazarında Amerika bölgesi başı çekiyor. Buna karşın son dönemde yapılan yatırımların ve artan yeni ekonomi girişimlerinin ardında Avrupa bölgesi de ciddi büyüme kaydetmeye başladı.



İnteraktif Reklam Birliği’nin verilerine göre, online reklam pazarı 2007’de Avrupa bölgesinde yüzde 40 büyüme kaydetti 2007 yılında 15.3 milyar dolarlık hacme ulaşıldı. Avrupa bölgesinde başı çeken ülkeler ise İngiltere, Almanya ve Fransa oldu. 2008 2009 döneminde de Avrupa bölgesinin büyüme trendini koruması bekleniyor.



Dijital medya 2011 yılında 150 milyar doları devirecek Dijital Medya Trendleri raporunda dikkat çeken birkaç noktayı şöyle sıralamak mümkün:



Dijital ve mobil reklam gelirleri 2011 yılına gelindiğinde 150 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. Bu rakam 2002 ile karşılaştırıldığında 12 kat büyümeye denk geliyor.

Kablosuz şebekelerinden hizmet alan abone sayısı 2002’de 1.1 milyar kişi seviyesindeyken, bu rakam 2011’de 3.4 milyar aboneye çıkacak. Bu da 3 kat büyümeye işaret ediyor. 2002’de tüm dünyada geniş bant internet erişim teknolojisinden yararlanan hane sayısı 51.3 milyondu. 2011 yılında bu rakam 10 katlık büyümeyle 540 milyonu bulacak. Sabit hatlı geniş bant erişimin yanı sıra mobil geniş bant teknolojileri de hızlı büyüme kaydedecek.

Cep telefonu aboneleri 2006 yılında 2.6 milyarı buldu. Bu alanda da çift rakamlı büyüme trendinin devam etmesi bekleniyor.

