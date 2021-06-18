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Eğitim

Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı

18 Haziran 2021 09:29

Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgelerini erişime açtı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılında da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerini tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgeleri öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz'da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek. Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak. (DHA)

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