Dijital içerik platformu Gain, ücretli üyelik modeline geçiyor

Platform, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 7 Nisan'dan itibaren yeni özgün içeriklerin GAİN Premium ile 21.90 TL olarak ücretlendirileceğini açıkladı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, "Premium" aylık üyelik ücretinin 21,90 TL olacağı belirtilirken, uygulama içi ödemelerde aylık 23,99 TL'nin alınacağı ifade edildi.

Gain'den konuyla ilgili yapılan mevcut üyelere gönderilen mail şu şekilde:

"Heyecanla başladığımız yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için çok mutluyuz.

Şimdi birlikte çıkmak istediğimiz yeni bir yol daha var.

7 Nisan'da özenle seçtiğimiz, severek çektiğimiz yerli-yabancı yepyeni içeriklerle yeni bir döneme giriyoruz.

Ayda sadece 21,90 TL'ye* Premium aboneliğe geçerek aşağıdaki içeriklere ve çok daha fazlasına erişebilirsiniz.

GAİN'deki içeriklerin bir kısmının her zamanki gibi ücretsiz kalmaya devam edeceğini de belirtelim.

Yepyeni içerikler keşfetmeniz için aşağıda sizi bekliyor.

*GAİN Premium üyeliği kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL'dir."

Yeni içerikler

Gain'in yaptığı açıklamaya göre premium üyelikte Metot, Senkron, Years & Years, Corporate, One Captain, David Bowie Last Five Years, Zoey's Extraordinary Playlist ve çok daha fazla içerik yer alacak.

Üyelik sisteminin nasıl işleyeceği, ücret vermeden platformdaki diğer içeriklerin izlenip izlenemeyeceği ise henüz belli değil.