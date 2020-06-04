Dijital hizmet vergisi ABD ile Türkiye'yi nasıl karşı karşıya getirdi?

KPMG Türkiye Vergi Şirketi ortağı, eski Maliye Başmüfettişi ve Ekonomi Bakanlığı Danışmanı Emrah Akın, Dijital Hizmet Vergisi (DHV) uygulaması nedeniyle ABD ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiğini söylerken, "Ülkelerin dijital dünyayı vergilendirme çabalarının son derece isabetli olduğunun altını da bu noktada çizelim; ancak uluslararası bir çözüm bulunmadan atılan bu tekil adımların da başka ciddi ekonomik ve mali komplikasyonlara neden olacağı gerçeğini akıldan çıkarmadan" dedi.

Akın, Bloomberg HT'de yayımlanan yazısında, DHV uygulamasıyla ABD'li dijital platformlara da ek vergiler getirildiğini belirtirken, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin dijital hizmet vergilerine karşı rekabet soruşturmasıyla Türkiye'yi de mercek altına aldığını söyledi.

Türkiye'nin dijital platformlar için getirilen vergilendirmesinin doğru olmasına karşın uluslararası iş birliği olmadan sorunlara yol açabileceğini belirten Akın, "Fransa'nın uygulamaya almış olduğu DHV'ni askıya almasında, ABD'nin Fransa'ya yönelik ithalat önlemlerine ilişkin yaptığın çıkışın büyük etkisi olduğunu da not düşelim" dedi.

"Bu sürecin sonunda, Türkiye'nin karşısına ithalat vergilerinin yükseltilmesine yönelik yeni ve ağır yaptırımlar çıkması ihtimali bulunuyor" ifadesini kullanan Akın, "Uygulamaya koymuş olduğumuz DHV'nin eksiklikleri ve sıkıntılı noktaları daha çok göze batıyor. Bu noktada, ABD tarafından başlatılan soruşturmada, DHV yapımızın mevcut haliyle bizi zor durumda bırakabileceğini ön görmek hiç de zor değil" dedi.

Akın'ın Bloomberg HT'de yayımlanan yazısının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.