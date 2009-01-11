T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Dijital fotoğraf makinesi alırken bunlara dikkat

Hızla gelişen teknoloji çağında, elektronik cihazlara her gün bir yenisi ekleniyor.

11 Ocak 2009 02:00

Hızla gelişen teknoloji çağında, elektronik cihazlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Mevcut cihazlar da görünüm, boyut, hız ve kapasitelerini geliştiriyor. Dijital fotoğraf makineleri, bunlardan sadece biri.

Teknoloji uzmanları, makine alırken öncelikle ihtiyaca ve bütçeye uygun hareket edilmesini tavsiye ediyor. Cihazın kullanım amacına uygun olması gerektiğini belirten uzmanlar, "Sık sık mı fotoğraf çekeceksiniz, yoksa sadece cebinize sığacak bir model mi istiyorsunuz, önce ona karar verin." diyor. İnternet kullanıcılarına alışveriş önerileri sunan Meadowfreepress'te yer alan bilgilere göre, fotoğraf makinesi alırken 7 özellik ve performans göz önünde bulundurulmalı. Dış Haberler Servisi

Önce bilgi, sonra makine

Başlangıç aşamasındaysanız, profesyonel makinelerden uzak durun. Ucuz kompakt makine alın.

Profesyonel makine almadan temel fotoğrafçılık bilgilerini öğrenin.

Temiz görüntü için megapixelin kalitesi önemli ancak vazgeçilmez değil. Sensörlerin çoğu kırmızı, mavi veya yeşil tonları tanır ama hepsini aynı anda algılayamaz.

Makinede asıl bahsedilmesi gereken optik zoomdur. Fotoğraf büyütüldüğünde piksel karesindeki beneklenme ne kadar azsa kalite o kadar iyi demektir.

Hem megapixel hem zoom kalitesini anlamak için örnek fotoğraflar inceleyin.

Hafıza kartının fotoğraflarınızı aktaracağınız alete uyumlu olmasına dikkat edin.

Fotoğraf makinesinde şarj edilebilir pilleri tercih edin.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24