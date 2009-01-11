Dijital fotoğraf makinesi alırken bunlara dikkat

Hızla gelişen teknoloji çağında, elektronik cihazlara her gün bir yenisi ekleniyor.



Mevcut cihazlar da görünüm, boyut, hız ve kapasitelerini geliştiriyor. Dijital fotoğraf makineleri, bunlardan sadece biri.



Teknoloji uzmanları, makine alırken öncelikle ihtiyaca ve bütçeye uygun hareket edilmesini tavsiye ediyor. Cihazın kullanım amacına uygun olması gerektiğini belirten uzmanlar, "Sık sık mı fotoğraf çekeceksiniz, yoksa sadece cebinize sığacak bir model mi istiyorsunuz, önce ona karar verin." diyor. İnternet kullanıcılarına alışveriş önerileri sunan Meadowfreepress'te yer alan bilgilere göre, fotoğraf makinesi alırken 7 özellik ve performans göz önünde bulundurulmalı. Dış Haberler Servisi



Önce bilgi, sonra makine



Başlangıç aşamasındaysanız, profesyonel makinelerden uzak durun. Ucuz kompakt makine alın.



Profesyonel makine almadan temel fotoğrafçılık bilgilerini öğrenin.



Temiz görüntü için megapixelin kalitesi önemli ancak vazgeçilmez değil. Sensörlerin çoğu kırmızı, mavi veya yeşil tonları tanır ama hepsini aynı anda algılayamaz.



Makinede asıl bahsedilmesi gereken optik zoomdur. Fotoğraf büyütüldüğünde piksel karesindeki beneklenme ne kadar azsa kalite o kadar iyi demektir.



Hem megapixel hem zoom kalitesini anlamak için örnek fotoğraflar inceleyin.



Hafıza kartının fotoğraflarınızı aktaracağınız alete uyumlu olmasına dikkat edin.



Fotoğraf makinesinde şarj edilebilir pilleri tercih edin.

