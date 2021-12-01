"Dijital ekonominin milli gelirdeki payı 150 milyar TL"

T24 Ekonomi Servisi

Türkiye’de 2006 yılından beri faaliyet gösteren ve bu yıl 15. Yılını dolduran Google, bu süreçte ekonomiden, dijitalleşmeye, eğitimden girişimcilik ekosistemine kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Google’dan yapılan bilgilendirmede şirket tarafından desteklenen dijital ekosistemin 15 yılda 1,4 milyon istihdam yarattığı ifade edildi. Ayrıca yine Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payının yüzde 4’ü aşarak, 150 milyar TL’ye ulaştığı aktarıldı.

Toplantıda konuşan Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, dijital ekonominin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYH) payının 2023’te yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağını öngördüklerini aktardı.

Keteloğlu, sosyal medya yasası üzerine ilişkin olarak sorulan bir soruya ise “Tek arzumuz; OECD ya da AB nezdinde ülkeler arası ortak bir fikir oluşabilirse, bu bizim için en olumlusu olur” diye cevap verdi.

Esnaf ve KOBİ’lere 12 milyon dolarlık finansman

Keteloğlu, Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdikleri “Dijital dönüşümle fark yaratan esnaf programı” kapsamında esnaf ve KOBİ’lere yönelik hibe kredi ve reklam hibe desteği kapsamında toplamda 12 milyon dolara ulaşan finansal destek verdiklerini belirtti.

Keteloğlu, dijitalleşmeyle satıcıların ürünlerini yurtiçi ve yurtdışına tanıtma fırsatı yakaladığını ifade etti.

Program kapsamında Türkiye’deki esnafların dijital becerilerini geliştirmeye devam ettiklerini belirten Keteloğlu “KOBİ’lerin yüzde 10’una tekabül edecek bir oranda erişim hedefliyoruz” dedi.

Keteloğlu ayrıca “Google Benim işletmem” uygulamasıyla satıcılara doğrudan müşterilerle dijital ortamda temas kurabilme imkanı sağladıklarını aktardı.

“Android’in GSYH’den yüzde 2.3’lük pay alacağını öngörüyoruz”

Toplantıda söz alan Google Türkiye Kamu İşleri Müdürleri Erkan Kaptan ve Zeynep Güven, Android ekosistemi ve Google’ın dijital eğitim programları hakkında bilgi verdi.

Kaptan yaptığı açıklamada Android ekosistemiyle 750 bin kişilik istihdam oluşturulduğunu aktarırken, Android’in ekonomiye parasal olarak katkısının ise 83 milyar TL olduğunu ifade etti.

Kaptan ayrıca bu katkının 2023’de 193 milyar TL’ye çıkmasını ve GSYH içinde yüzde 2.3’lük paya sahip olmasını öngördüklerini aktardı.

Dijital gelişimde yüzde 50 kadın kotası

Güven ise yaptığı konuşmada Google’ın dijital oyun ve uygulama ekosistemi kapsamında hayata geçirdiği “Oyun ve Uygulama Akademisi” hakkında bilgi verdi. Güven, akademinin ilk yılında 2 bin genci mezun etmeyi hedeflediklerini belirtirken, söz konusu programda yüzde 50 kadın kotası olduğunu paylaştı.

“Arzumuz ülkeler arasında ortak bir fikir oluşması”

Toplantının soru cevap kısmında sosyal medya düzenlemesine ilişkin gelen soruya Mehmet Keteloğlu, Dijitalleşmenin bu kadar hızlı geliştiği bir ortamda bu tür regülasyonların doğal olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Biz pazara uzun soluklu olarak bakıyoruz. Dolayısıyla biz bunları tamamen doğal bir döngü olarak bakıyoruz. Gelişmelere saygı duyuyoruz. Tek arzumuz; OECD yada AB nezdinde ülkeler arası ortak bir fikir oluşabilirse, bu bizim için en olumlusu olur.”