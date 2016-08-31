Dijital dünya Berlin'de buluşuyor

Berlin'deki elektronik fuarı IFA'da dijital devrimin son yenilikleri sergileniyor. Fuarda akıllı telefonla tüketici elektroniği arasındaki bütünleşmeyi ortaya koyan ürün ve cihazlar dikkat çekiyor.

Berlin'deki geleneksel Telekomünikasyon ve Elektronik Fuarı (IFA) hafta ortasında basın mensuplarına kapılarını açtı.

Bu yılki fuarın katılımcıları arasında yer alan beyaz eşya imalatçısı Bosach, Siemens ve Miele ile enerji tröstü RWE'nin akıllı telefon branşı yeniliklerini tanıtacak. Fuar 2 – 7 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yeni mikroçipler çığır açacak

Dünyanın bir numaralı mikroçip imalatçısı Intel Berlin'de 'Kaby Lake' adlı yedinci nesil çipini öne çıkarıyor. 'Kaby Lake' ultra incelikteki dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için tasarlanmış olup tablet ve bilgisayar kullanımlı konvertibl aletlere de uygulanabiliyor. Intel'in temsilcisi Chris Walker donanım imalatçılarının bu yılki fuara, evlerimizdekilerden son derece farklı yeni ürünler getireceğini söyledi. Walker'e göre yüzün üzerinde son model elektronik donanım eylül ayı içinde satışa çıkacak.

Ultra HD kalitesindeki ekranlar, 360 derecelik kameralar ve sanal gerçeklik bilgisayarların kullanılma alanını giderek genişletiyor. 14 nanometre boyutuna indirgenen yeni nesil mikroçiplerin yüzde 75'e varan oranda enerjiden tasarruf sağlaması sayesinde ultra ince portatif bilgisayarla video oyunları oynanabilecek ve aynı zamanda video kayıtları işlenip online platformlara yüklenebilecek.

Akıllı telefonlarda satış rekoru

IFA son zamanlarda akıllı telefon imalatçılarının son ürünlerinin tanıtıldığı fuarlar arasına da girdi. Alman Enformasyon, Telekomünikasyon ve Yeni Medya Birliği (Bitkom), Alman akıllı telefon piyasasının bu yıl 10,4 milyar Euro'luk satış hasılatıyla klasik elektronik donanım satışlarını geride bırakacağını tahmin ediyor. Akıllı telefon satışlarının 2015 yılına kıyasla yüzde 6,4 oranında artarak 4,2 milyona ulaşması bekleniyor. Televizyon, oyun konsolu, dijital kamera ve akustik tüketici elektroniği satışları da 9,5 milyar Euro'yu bulacak.

Dijital bütünleşme ilerliyor

Akıllı telefonla tüketici elektroniği arasındaki bütünleşmede de yeni sayfalar açılıyor. Müzik ve filmler akıllı telefon üzerinden televizyon ya da müzik setine bağlanabildiği gibi sanal gerçeklikte de akıllı telefon içerik sağlayıcı ve ekran vazifesi görerek sanal gerçeklik gözlüğüne görüntü aktarabilecek.

Klasik tüketici elektroniğindeki piyasa payı yüzde 43'ü bulan akıllı televizyonlarda da büyük yenilikler söz konusu. Bitkom'un tahminlerine göre 2016 yılında Almanya'da 4,1 milyar Euro'luk televizyon satılacak. Berlin'deki elektronik fuarını organize eden Tüketici ve Ev Elektroniği branşı Avrupa Futbol Şampiyonası ve Rio Olimpiyatları'nın televizyon satışlarına doping yaptığını ve yılın ilk yarısında yaklaşık 2 milyar Euro'luk televizyon satıldığını saptamış.