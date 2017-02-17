Dijital deliller TRT'de; işte darbe soruşturmasının hafızası

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kritik önemdeki kamera kayıtları, bilgisayar imajları ve HTS dökümleri TRT’de kurulan kozmik büroda inceleniyor. Kozmik büro, 6 ayrı bölümden oluşuyor. Odalarda veri büyüklüğü 60 terabayta kadar ulaşan dijital deliller büyük bir titizlikle inceleniyor. İncelemelerde, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde yer aldığı belirtilen darbeciler belirleniyor.

Habertğrk'ten Helin Şahin'in izlenim haberi şöyle:

Olağanüstü güvenlik önlemleriyle korunan büronun kapısında otomatik tüfekli polisler nöbet tutuyor. Buraya sadece yetkisi olanlar girebiliyor. Asker, savcı, polis ve siber uzmanların görev yaptığı kozmik büronun dış dünyayla teması da sınırlı.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsüne yönelik soruşturmalar ve teknik incelemeler tüm hızıyla sürüyor. Ankara merkezli soruşturmaların en kritik delilleri olan kamera kayıtları, bilgisayar imajları ve HTS kayıtları TRT’de kurulan özel büroda 6 aydır derinlemesine inceleniyor. Habertürk, özel olarak korunan ve 24 saat gözetim altında olan kozmik büroya girdi.

Çok sıkı korunuyor

Sıkı güvenlik önlemleriyle korunan kozmik büronun kapısında, otomatik tüfekleri olan polisler görev yapıyor. Şifreli bir kapısı bulunan kozmik büroya, sadece özel olarak yetkilendirilmiş kişiler, kendilerine verilmiş özel kartları okutarak girebiliyor. Odaya giriş yapıldıktan sonra görevli kişilerin üstü aranıyor; cep telefonları ve üzerlerindeki tüm metal eşyalar alınıyor.

Dış dünya ile iletişim yok

Asker, savcı, polis, bilişim uzmanı ve siber uzmanlardan 60 kişinin görev yaptığı kozmik büronun dış dünyayla teması ve iletişimi yok. Özel eğitimli olan uzmanlar, burada günde 10 saat mesai yapıyor. Cep telefonu, ses kayıt cihazı, tablet ya da herhangi bir elektronik aygıtın sokulamadığı büroda;

FETÖ’nün özel, gizli ve şifreli sistemleri yüklediği bilgisayarlar ve veriler 6 aydır aralıksız şekilde inceleniyor. Çözülen programlar ve elde edilen veriler, soruşturmalara dayanak oluşturması açısından raporlanıp dosyalara konuluyor. 15 Temmuz darbe girişiminde; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, MİT, Emniyet, Özel Harekât Daire Başkanlığı, Genelkurmay ve komutanlıklar ile darbecilerin gittiği tüm kamu kurumlarından elde edilen kamera kayıtları ile diğer veriler burada inceleniyor.

Önemli verilere ulaşıldı

Kozmik büro, 6 ayrı bölümden oluşuyor ve uzmanlıklarına göre 6 komisyon görev yapıyor. Odalarda veri büyüklüğü 60 terabayta kadar ulaşan dijital deliller büyük bir titizlikle inceleniyor. Elde edilen sonuçlar savcılığa gönderiliyor. İncelemelerde, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde yer almış FETÖ’cüler tek tek belirleniyor. Kozmik bürodaki incelemelerde darbeye karışmış ya da karışmamış kişiler konusunda önemli veriler elde edildi. Bazı yanlışlıklar, görüntü ve veri analizleri sonucunda düzeltildi.