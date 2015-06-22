Dijital çağda medya ve dış politika



ABD Başkanı Barack Obama tweet attığında, yazdıkları 60 milyon takipçiye ulaşıyor. Obama, Twitter'de takipçi sayısı en yüksek olan lider. Onu Papa Françesko izliyor. Papa'nın dokuz dildeki Twitter hesaplarının takipçilerinin toplamı 20 milyon dolayında. Üçüncü sırada ise Hindistan Başbakanı Nerendra Mondi bulunuyor. Mondi'nin takipçi sayısı 13 milyon.

İnternet ve sosyal medya, siyaset ile diplomasinin önemli araçları haline geldi. 170'ten fazla devlet ve hükümet başkanının kişisel Twitter hesabı var. Çok sayıda siyasi aynı zamanda blog ve mikrobloglar üzerinden bilgi, resim ve videolar aracılığıyla siyasi gelişmelere müdahil oluyor. Dijital devrim, siyaset dünyasında da köklü değişikliklere neden oluyor.

Medya-siyaset ilişkisi

Dijital çağda medya ve siyaset dünyası arasındaki etkileşim bu sene DW tarafından sekizinci kez düzenlenen Küresel Medya Forumu'nun da konusu. 130 ülkeden 500'ü gazeteci 2 bin katılımcı 3 gün boyunca Almanya'nın Bonn kentinde çeşitli platformlarda medya ile diplomasi arasındaki değişen ilişkiyi tartışacak.

İnternetin radikaller tarafından propoganda amaçlı kullanılması nasıl engellenebilir? Petrol ve su gibi doğal kaynakların ilişkin ihtilaflar ne türlü güvenlik riskleri içeriyor? Tüm bu sorulara düzenlenecek etkinliklerde cevap aranacak.

Küresel Medya Forumu'nu organize eden DW Medya Hizmetleri'nin iki yöneticisinden biri olan Ralf Nolting'e göre, bu organizasyon uzmanlar, medya ve medya kullanıcıları arasındaki iletişim boşluğunu kapatıyor. Nolting, “Çok sayıda konferansta, konferansa katılan uzmanların ‘ulaştığımız sonuçlar daha geniş bir kitleye ulaşsa nasıl olur?' diye serzenişte bulunduğunu tespit ettik” diyor. Nolting, son yıllarda Küresel Medya Forumu'na katılan gazetecilerden de çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, Bonn'da edinilen tecrübelerin gazetecilerin meslek hayatlarına da yansıdığını belirtiyor. Nolting, özellikle Scilla Elsworthy'nin bu seneki foruma katılmasından büyük mutluluk duyduğunu da gizlemiyor. Nolting, üç kez Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş barış aktivisti Elsworthy'i, “Ekonomiyi yönetenlerin ve siyasi liderlerin bu gezegende yaşamın devamını sağlamak amacıyla gerekli kararlı alması için mücadele eden bir kadın” sözleriyle anlatıyor.

Bedevi'ye ödül

Her yıl olduğu gibi bu yılda Küresel Medya Forumu'nda, DW'nin blog ödülleri Bobs sahiplerini bulacak. Bu yıl, Bonn'a Bangladeş'te cani bir şekilde katledilen blog yazarı Avijit Roy'un eşi de davet edildi. Ayrıca ilk kez olmak üzere Küresel Medya Forumu'nda İfade Özgürlüğü Ödülü de verilecek. Bu ödüle Suudi Arabistan'da İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis ve bin kırbaç cezasına çarptırılan blog yazarı Raif Bedevi layık görüldü.