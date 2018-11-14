Dijital bağımlılığa zombi mizanseniyle dikkat çektiler

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde dijital bağımlılık konusunun tartışıldığı \'1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi\' yapıldı. Kongrenin düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, sosyal sorumluluk bağlamında yaklaşık 150 bin kişiyi incelediklerini belirterek, \"Dijital bağımlılığı eğitsel ve pedagojik bir sorun olarak değerlendiriyorum. Bu sorun toplumumuzun düşünce ve biyokültürel yapısını tehdit eder hale geldi. Tehlike giderek artmaya başladı\" diye uyardı. Kongrede bir grup öğrenci de dijital bağımlılığa dikkat çekmek için katılımcılar arasında \'dijital zombi\' mizanseni yaparak dolaştı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği\'nin iş birliğiyle, Kuşadası\'nda \'1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi\' düzenlendi. Sosyolog, psikolog, hukukçu ve sağlıkçı 50 akademisyen, kongreye konuşmacı olarak katıldı. Bir otelin salonunda 3 gün sürecek kongreyi, 1200 eğitimci izleyecek. Uzmanlar 3 gün sürecek kongrede, \'sanal iletişim hukuku\', \'eğitim ve dijital etkileşim\', \'sanal ortam ve aile\', \'dijital temasın tıbbi etkileri\', \'iş yaşamı ve dijital dünya\', \'bağımlılık belirtileri ve evreleri\' gibi birçok konuda 50 sözlü sunum yapacak. Kongre sürecinde, 7 farklı ülkeden uzmanlar telekonferansla kongreye katılarak sunum yapacak. Kongrede bir grup öğrenci, dijital bağımlılığa dikkat çekmek için katılımcılar arasında, \'dijital zombi\' mizanseni yaparak dolaştı.

\'BOŞANMALAR DAHİL TOPLUMSAL ÇÖZÜLMENİN NEDENİ DİJİTAL BAĞIMLILIKTIR\'

Kongrenin düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, sosyal sorumluluk bağlamında yaklaşık 150 bin kişiyi incelediklerini belirterek, \"Dijital bağımlılığı eğitsel ve pedagojik bir sorun olarak değerlendiriyorum. Bu sorun toplumumuzun düşünce yapısını, biyokültürel yapısını tehdit eder hale geldi. Tehlike giderek artmaya başladı. Boşanmalar dahil, toplumsal çözülmenin en önemli nedeni dijital nesnelerle olan ilişkiler\" dedi. Çocukların dijitali bildiğini ancak teknolojiyi bilmediğini söyleyen Dilci, \"Araştırmalar çocukların bilgisayarı farklı bir yönüyle bildiğini ve kullandığını gösteriyor. Elindeki cep telefonu veya bilgisayarda sosyal medya, kumar veya oyun sitelerine giriyor. Başka türlü arkadaşlık ve iletişim için kullanıyor. Aslında çocuklar teknolojiyi bilmiyor. Bugün birçok ülke doğru kullanım için okullara ders içerikleri koyuyor\" dedi. Ayrıca, her şeye rağmen dijital aletlerin çocuğun elinden aniden alınmasının başka travmalara neden olacağının altını çizdi.

\'CEP TELEFONLARINDA TUVALET KAPILARINDAKİ BAKTERİDEN 18 KAT FAZLASI VAR\'

Doç. Dr. Tuncay Dilci, sosyal medya ve dijital alanda algı operasyonları, subliminal mesajlar verildiğini de söyledi. Japonya\'nın dijital bağımlılık sorununa karşı önlem almaya başladığını da belirtti.

Cep telefonlarındaki bakteri sayısının tuvalet kapılarındaki bakteri sayısından 18 kat daha fazla olduğuna da dikkat çeken Dilci, \"Cep telefonları gerçek amacı dışında kullanıldığında yaşamımızı kısıtlıyor, bizi esir alıyor. Yürürken, çalışırken, spor merkezinde bizi kısıtlıyor. Duştayken telefon kullananların oranı yüzde 12. İbadet yerlerinde yüzde 19. Ne yazık ki en fazla da araç kullanırken bakılıyor. İnsanların kendine zaman ayırması gerekiyor. Telefonunu akşam saatlerinde ailesine, kendisine zaman ayırmak için kapatması gerekiyor. Cep telefonu yastığınızdan 90 santimetre yakınında uyuyorsanız, beyin tümörü olma şansınız yüzde 90. Oburca bize dayatılan kapitalist sistemin tüketim alışkanlıkları dijital ortamda tercihlerimizi belirliyor\" dedi.



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