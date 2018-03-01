'Dijital Anadolu Projesi' Antalya'da başladı

ANTALYA, (DHA) - ANADOLU\'da üretim yapan sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle başlatılan \'Dijital Anadolu Projesi\'nin ilk toplantısı Antalya\'da yapıldı.

TÜRKONFED\'in, Anadolu\'da üretime odaklanmış sektörlerin dijitalleşmesi sürecine katkıda bulunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde atılması gereken adımları belirlemek amacıyla Türkiye İş Bankası\'nın desteğiyle hayata geçirdiği \'Dijital Anadolu Projesi\', Antalya\'daki açılış toplantısıyla başladı. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ev sahipliğinde, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Antalyalı KOBİ\'lerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve akademi çevresinden kişiler katıldı.

\'Dijital Anadolu Projesi\'nin Antalya toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, dijitalleşme ile artık yeni bir sanayi devriminin başladığını belirtti. Kadooğlu, \"Günümüzde büyük balık küçük balığı değil; hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Teknolojik altyapıyla hızı oluşturan en önemli unsur ise nitelikli insan kaynağı gücünü yaratmaktan geçiyor\" dedi.

Yapay zeka ile 2020 yılında 1,8 milyon işin ortadan kalkacağını ve 2.3 milyon yeni iş kolunun ortaya çıkacağını kaydeden Kadooğlu, \"Sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde, \'bulut bilişim, sanayi 4.0, nesnelerin interneti ve yapay zekâ\' olarak adlandırılan dijital altyapıya yapılacak yatırımlar teşvik edilmeli. KOBİ\'lerde teşvik ve destek sistemiyle bilgi işlem teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı; insan kaynakları ve eğitim sistemine yatırım yapılmalı; bilgi güvenliği ile Dijital Anadolu projesinin en önemli ayakları olan e-ticaret ve mobil ticaret yatırımları artırılmalıdır. Türkiye bu konuda, kendine en uygun dönüşüm modelini yine kendisi inşa etmelidir\" diye konuştu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise teknolojinin başını çektiği dijital bir devrim yaşandığını söyledi. Eskiden sadece teknoloji şirketlerine özgü olan ya da onlarla anılan \'dijitalleşme\' kavramının, artık sektörden bağımsız olarak herkes tarafından sahiplenildiğini vurgulayan Şimşek, \"Firmalar baş döndürücü bir şekilde müşterilerinin hayatını kolaylaştıran yenilikleri onların kullanımına sunma gayretinde. Dijitalleşme bütün sektörleri, iş kollarını etkileyecek bir trend. Bankacılık yapma şeklimiz de bakış açımız da dijitalleşme odağında dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşüm ile beraber İş Bankası olarak gerek yürüttüğümüz çalışmaların gerekse de iç süreçlerimizin odağına dijitalleşmeyi entegre ettik\" dedi.

\'DİJİTAL TARIM\' PANELİ

Açılış konuşmalarının ardından MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut \'Kurumların Dönüşümü\' Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko \'Ödeme Teknolojilerinin Dönüşümü\', Microsoft Ortadoğu Sorumlusu Mehmet Üner \'Bulut Bilişim\', Fujitsu Kanal Satış Direktörü Emin Çalıklı ise \'Dijital Dönüşüm\' başlıklarıyla birer konuşma yaptı. Etkinlikte ayrıca İşNet İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Akgöz (E-Fatura-E-Arşiv-E-Muhasebe), Digital Partners CEO\'su Tunç Güzelbey (Dijital Pazarlama), E-Ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel (E-Ticaret) ve Monitera Kurucusu Metin Kahraman da (Sosyal Medya, Sosyal KOBİ) sunum yaptı.

Etkinlikte, \'Dijital Anadolu Projesi\' Koordinatörü Başar Ceylan moderatörlüğünde \'Başarı Hikayeleri\', BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu moderatörlüğünde ise \'Dijital Tarım\' panelleri yapıldı.

\'DİJİTAL ANADOLU RAPORU\' AÇIKLANACAK

\'Dijital Anadolu Projesi\', Antalya\'nın ardından Kocaeli, İzmir, Bursa ve Adana\'da yapılacak etkinliklerle sürdürülecek. Proje kapsamında, her ilde üretimde hakim olunan sektörler ele alınacak ve ilgili sektörler için dijital dönüşümde yol haritası niteliğinde rapor açıklanacak.

FOTOĞRAFLI