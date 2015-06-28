Dışişleri Bakanı'ndan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Çavuşoğlu, Ordu'da esnaf ziyaretinin yanı sıra, partisinin Fatsa ve Ünye ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.Ünye İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında bir gazetecinin, " Türkiye 'nin Suriye 'ye girmesi söz konusu, bugün gazetelerde de var, bununla ilgili son durum nedir" sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, yarın Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının yapılacağını belirterek, "Yarın MGK toplantımız var ondan sonra gerekli açıklamayı yaparız arkadaşlar" yanıtını verdi.

Ordu'da ve özellikle 7 Haziran seçimlerinde kendilerine yüksek oranda destek veren Ünye'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Ünye halkına gönülden teşekkür ettiklerini kaydetti. Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.