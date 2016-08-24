DİHA’ya 44, JİNHA’ya 9’uncu kez erişim engeli

Darbe girişiminin ardından kapatılan TİB’in yerine çalışmaların bağlandığı BTK, DİHA ve JINHA’nın internet sitelerine erişim engeli getirdi. hakkında kapatma kararı verdi. Böylece DİHA 44 kez, JINHA ise 9 kez kapatılmış oldu.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) abone ve okurlarına ulaştığı “dihanews.win” ile Jin Haber Ajansı’nın (JINHA) “jinnews.pw” adreslerine erişim engeli getirildi.

Engel, internet sitelerine erişimi engelleme kararı veren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kapatılmasından sonra çalışmaların bağlandığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirildi.

İnternet sitelerine “idari tedbir uygulandığı” belirtildi.

BTK’nin bu kararıyla birlikte DİHA 44 kez, JINHA ise 9 kez kapatılmış oldu.