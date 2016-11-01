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Yaşam

DİHA’nın mühürlenen ofisinde mahsur kalan papağan kurtarıldı

Tolaz, çalışanların çabaları sonucu kurtarıldı

01 Kasım 2016 19:30

Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) Ankara bürosunun mühürlenmesiyle içeride kalan Tolaz isimli papağan kurtarıldı.

Bianet’in haberine göre, DİHA editörü Hayri Demir, Twitter’dan Tolaz’a kavuştuklarını duyurdu.

Tolaz içerideyken kapı mühürlendi

29 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlanan 675 Sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan ajanslar arasında DİHA da bulunuyordu. Ajansın Ankara bürosu dün akşam (31 Ekim) ekiplerce mühürlendi.

Ofiste yaşayan Tolaz içeride kilitli kaldı.

DİHA çalışanlarının çabaları sonucu Tolaz saat 14.00 sularında içeriden çıkarıldı. 

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