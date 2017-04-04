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Medya

dihaber’e erişim engeli!

BTK, 2 haber sitesine daha erişim engeli getirdi

04 Nisan 2017 02:05

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dihaber’in yayın yaptığı dihaber.net adresine erişimi engelledi. 

dihaber’de yer habere göre, BTK kararında şu ifadelere yer verildi:

"5651 sayılı Kanun uyarıcınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (dihaber.net) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 03/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-122822 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."

BTK, aynı kararda Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nin web adresini 4. kez, Sendika.org sitesini de 19. kez erişime engelledi.

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