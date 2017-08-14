Dihaber muhabiri gözaltına alındı

Ankara’da sabaha karşı yapılan operasyonlarda Dihaber muhabiri Deniz Nazlım gözaltına alındı.

Dihaber'in haberine göre, ikamet ettiği adreste yapılan aramaların ardından teknik malzemelere el konulurken, gazeteci Nazlım hakkında yakalama kararı olduğu aktarıldı.

“İhbar olduğu” gerekçesiyle Bayram’ın evine yapılan baskında; 2 laptop PC, Nikkon D90 marka fotoğraf makinesi, flaş diskler, gazeteci Arzu Demir’in yazdığı “Dağın kadın hali” adlı kitap, gazetecilerin haber amaçlı kullandıkları not defterleri ile yeşil, sarı, kırmızı renkli bir fulara el konuldu. Yapılan aramaların ardından gazeteci Bayram gözaltına alındı. Bayram’ın, gözaltı merkezi olarak kullanılan Sabiha Özlek Lisesi Spor Salonu’na götürüleceği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.