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DİHA: Nusaybin'de 19 yaşındaki genç polis kurşunuyla hayatını kaybetti

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı 7. gününde

19 Kasım 2015 23:28

13 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Abdulkadirpaşa Mahallesi'nden Şirin Sokağa geçmek isteyen Musur Aslan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. DİHA, 19 yaşındaki Aslan'a polisler tarafından ateş açıldığını iddia etti.

DİHA'da yer alan habere göre, Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı gününde devam ederken, Abdulkadirpaşa Mahallesi'nden Şirin Sokağa geçmek isteyen Musur Aslan (19) kafasına isabet eden kurşun sebebiyle hayatını kaybetti. Çevredeki yurttaşlarca çağrılan ambulansa bindirilen Aslan, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DİHA, Musur Aslan'a ateş edenin, sokağın başına zırhlı araç ile konumlanan polisler olduğunu iddia etti.

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