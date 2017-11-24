DİHA muhabirlerine 45’er yıl hapis istemi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Medya Haber Ajansı (dihaber) muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman’la ilgili soruşturmasını tamamlayan Hatay Cumhuriyet Savcısı Tacettin Pınar’ın hazırladığı iddianame Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İki gazeteciye 45’er yıl hapis cezası istendi.

MA’dan Hamdullah Kesen’in haberine göre, savcı her 2 gazeteci hakkında yaptıkları haberleri gerekçe göstererek, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Örgüte üye olma” iddialarından 45’er yıl hapis cezası istedi.

Haberler delil oldu

Alayumat ve Akman’a gazetecilik faaliyetlerinin tamamı suçlama olarak yöneltilirken, Dihaber’de yayınlanan haberleri, makinelerinde bulunan haber fotoğrafları, yapmış oldukları röportajlar, muhabir arkadaşları ile Whatsapp’tan yapmış oldukları haber tartışmaları suç delili olarak gösterildi. Savcılık Alayumat ve Akman’ın sınırda yaptıkları haberleri de suç delili olarak gösterdi.

Alayumat ve Akman’ın bilgisayarlarında bulunan “MİT karargâhında gece sevkiyat gündüz eğitim veriliyor” başlıklı haber ve fotoğrafların iddianamede uzunca yer aldığı belirtildi. İddianamede, savcının Hatay’daki ekolojik tahribata ilişkin çekilmiş taş ocaklarının fotoğraflarını da suç delili olarak gösterdi.

















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DUVAR – Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Medya Haber Ajansı (dihaber) muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman’la ilgili soruşturmasını tamamlayan Hatay Cumhuriyet Savcısı Tacettin Pınar’ın hazırladığı iddianame Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MA’dan Hamdullah Kesen’in haberine göre, savcı her 2 gazeteci hakkında yaptıkları haberleri gerekçe göstererek, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “Örgüte üye olma” iddialarından 45’er yıl hapis cezası istedi.

HABERLERİ DELİL OLDU

Alayumat ve Akman’a gazetecilik faaliyetlerinin tamamı suçlama olarak yöneltilirken, Dihaber’de yayınlanan haberleri, makinelerinde bulunan haber fotoğrafları, yapmış oldukları röportajlar, muhabir arkadaşları ile Whatsapp’tan yapmış oldukları haber tartışmaları suç delili olarak gösterildi. Savcılık Alayumat ve Akman’ın sınırda yaptıkları haberleri de suç delili olarak gösterdi.

Alayumat ve Akman’ın bilgisayarlarında bulunan “MİT karargâhında gece sevkiyat gündüz eğitim veriliyor” başlıklı haber ve fotoğrafların iddianamede uzunca yer aldığı belirtildi. İddianamede, savcının Hatay’daki ekolojik tahribata ilişkin çekilmiş taş ocaklarının fotoğraflarını da suç delili olarak gösterdi.