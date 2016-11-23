DİHA Muhabiri Şermin Soydan’a tahliye kararı

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine yönelik operasyonu, "İşte Gever'e 'gizli' operasyon belgesi" başlıklı haberi nedeniyle tutuklanan, kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şermin Soydan hakkında tahliye kararı verildi.

bianet’in haberine göre, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olduğu Otlu T Tipi Kapalı Hapishanesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Soydan, hakim karşısında ifade vermek istediğini belirten Soydan, SEGBİS ile ifade vermedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Soydan'ın denetimli serbestlik şartı ile tahliye etti. Davaya 13 Ocak 2017’de devam edilecek.

Şermin Soydan hakkında

Van muhabiri. 12 Mayıs'ta Van’da takibine giderken gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde tutuldu. Gözaltı süresi uzatıldı.

21 Şubat'ta yaptığı, "İşte Gever'e 'gizli' operasyon belgesi" başlıklı haberi nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkari Savcılığı ifadesini Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile aldı.

Yaptığı haberler gerekçe gösterilerek , "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme ve Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçlamasıyla 14 Mayıs’ta tutuklandı.