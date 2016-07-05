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DİHA muhabiri Şerife Oruç tutuklandı

Ajansın 11 muhabiri tutuklu

05 Temmuz 2016 12:55

Haber takibi sırasında yanındaki iki kişi ile birlikte gözaltına alınan DİHA muhabiri Şerife Oruç tutuklandı. Oruç’un tutuklanmasıyla beraber DİHA’nın tutuklu muhabir sayısı 11’e yükseldi.

Batman’da haber takibine giderken içinde bulundukları araç dün akşam saatlerinde Kıbrıs Caddesi’nde durdurularak gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şerife Oruç ile araçta bulunan Emrullah Oruç ve Muzaffer Tunç savcılık ifadelerinden sonra, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede ifadesi alınan DİHA muhabiri Oruç, gazeteci olduğunu aktardı.

Mahkeme heyeti, Oruç’u ve yanında bulunan diğer iki kişiyi, “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutukladı.

Oruç ve beraberindeki iki kişi Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Öte yandan DİHA, muhabirleri Oruç’un Batman Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama uygulamasına maruz kaldığını bildirdi.

 

11 muhabiri tutuklu

 

Şerife Oruç’un tutuklanmasıyla beraber DİHA’nın tutuklu muhabir sayısı 11’e yükseldi: Nuri Akman, Feyyaz İmrak, Mazlum Dolan, Ziya Ataman, Meltem Oktay, Muhammed Doğru, Mehmet Hakkı Yılmaz, Abdulkadir Turay, Nedim Türfent, Şermin Soydan.

 

DHA, gözaltına alınan DİHA muhabirini PKK’lı ilan etti!

 

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