DHA, gözaltına alınan DİHA muhabirini PKK’lı ilan etti!

Doğan Haber Ajansı (DHA), Batman’da dün akşam saatlerinde beraberindeki iki kişiyle birlikte gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şerife Oruç’un PKK mensubu olduğunu iddia etti.

Dün akşam saatlerinde Batman’a haber takibine giden Şerife Oruç’un beraberindeki 2 kişiyle birlikte içinde bulunduğu araç saatlerinde Kıbrıs Caddesi'nde durduruldu. Beraberindeki Emrullah Oruç ve Muzaffer Tunç ile gözaltına alınan Şerife Oruç Batman Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüldü.

"Haklarında ihbar olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin, "örgüte yardım etmek" gerekçesiyle tutulduğu belirtilirken Doğan Haber Ajansı, Şerife Oruç’u PKK’lı ilan etti.

DHA servis ettiği haberinde Oruç ve beraberindekilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Batman'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda biri kadın 3 PKK'lı yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Diyarbakır'dan kente 3 PKK'lının geldiğini belirledi. PKK'lıların içinde bulunduğu otomobili takibe alan polis, Kıbrıs Caddesi üzerinde durdurup içindeki biri kadın 3 PKK'lıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen PKK'lılarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.”