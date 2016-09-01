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Medya

DİHA muhabiri Sebahattin Koyuncu tutuklandı!

Koyuncu, yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı

01 Eylül 2016 23:41

Şırnak Silopi’de 26 Ağustos’ta serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan DİHA muhabiri Sebahattin Koyuncu, yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Ajansın haberine göre, Cizre Savcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Koyuncu, Cizre Sulh Ceza Hakimliği’ne getirildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ile yaptığı röportajlar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösteren Cizre Sulh Ceza Hakimliği, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiaları ile Koyuncu’nun tutuklanmasına karar verdi.

Koyuncu, kararın ardından Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

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Sebahattin Koyuncudihamuhabir

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