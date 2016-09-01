DİHA muhabiri Sebahattin Koyuncu tutuklandı!

Şırnak Silopi’de 26 Ağustos’ta serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan DİHA muhabiri Sebahattin Koyuncu, yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Ajansın haberine göre, Cizre Savcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Koyuncu, Cizre Sulh Ceza Hakimliği’ne getirildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ile yaptığı röportajlar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösteren Cizre Sulh Ceza Hakimliği, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiaları ile Koyuncu’nun tutuklanmasına karar verdi.

Koyuncu, kararın ardından Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.