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DİHA muhabiri Nuri Akman 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı

Tutuklu gazeteci sayısı 31'e çıktı

02 Şubat 2016 19:07

Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nuri Akman, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere gittiği adliyede ifadesinin alınması sonrası sevk edildiği mahkemece 'örgüt üyeliği' suçlaması ile tutuklandı. 

Malatya'da geçtiğimiz hafta 14 öğrencinin tutuklandığı soruşturma dosyasında ismi yer aldığı için ifade vermek üzere Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na giden Akman, örgüt üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Suçlamaya gerekçe olarak ise gittiği Kobanê'de yaptığı haberler, çektiği fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları gösterildi. Hakkında ileri sürülen suçlamayı reddeden Akman, hakkında verilen tutuklama kararının ardından  Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

DİHA muhabirinin tutuklanması ile birlikte tutuklu gazeteci sayısı 31'a çıktı. 

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