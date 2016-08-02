DİHA muhabiri Mehmet Arslan, 59 kişinin gözaltına alınması sırasında yaptığı haber takibi ve çektiği fotoğraflar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Evrensel'in haberine göre Erzurum’un Karayazı ilçesinde aralarında DTK ilçe delegeleri, İHD yönetim kurulu üyesi, HDP ve DBP ilçe örgütü üye ve yöneticisinin de aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alındığı operasyonların ardından belediye binası önünde gözaltına alınan DİHA Muhabiri Mehmet Arslan tutuklandı. Gözaltı operasyonlarının haber takibini yaptığı ve çektiği fotoğrafları Whatshap ortamında paylaştıkları için iki gazeteci “Gizli yürütülen soruşturmada fotoğraf çekip kamuoyu ile paylaşma” gerekçesiyle savcılık tarafından alınan ifadeleri ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan DİHA muhabiri Arslan mahkemede alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.