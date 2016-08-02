T24 LogoT24 Logo
Medya

DİHA muhabiri Mehmet Arslan tutuklandı

Arslan, haber takibi yaptığı sırada çektiği fotoğraflar gerekçe gösterilerek tutuklandı

02 Ağustos 2016 22:48

DİHA muhabiri Mehmet Arslan, 59 kişinin gözaltına alınması sırasında yaptığı haber takibi ve çektiği fotoğraflar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Evrensel'in haberine göre Erzurum’un Karayazı ilçesinde aralarında DTK ilçe delegeleri, İHD yönetim kurulu üyesi, HDP ve DBP ilçe örgütü üye ve yöneticisinin de aralarında bulunduğu 59 kişinin gözaltına alındığı operasyonların ardından belediye binası önünde gözaltına alınan DİHA Muhabiri Mehmet Arslan tutuklandı. Gözaltı operasyonlarının haber takibini yaptığı ve çektiği fotoğrafları Whatshap ortamında paylaştıkları için iki gazeteci “Gizli yürütülen soruşturmada fotoğraf çekip kamuoyu ile paylaşma” gerekçesiyle savcılık tarafından alınan ifadeleri ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan DİHA muhabiri Arslan mahkemede alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

ETİKETLER

dihamehmet arslantutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24