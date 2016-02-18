DİHA muhabiri Mazlum Dolan için AİHM’e başvuru

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mazlum Dolan, sokağa çıkma yasağının 2 Aralık’tan bu yana devam ettiği Sur’da bir binaya sığındıklarını ve saldırı arasında kaldığını duyurdu. Dolan için Dicle Haber Ajansı “acil çağrı” yayımlarken Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Av. Ramazan Demir ve Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD) Eşbaşkanları Av. Gülşen Özbek ile Av. Serhat Eren de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) “geçici tedbir” kararı alınması için başvuruda bulundu.

Hazırlanan dilekçede, Dolan ve beraberindekilerin içerisinde bulunulan mevcut durumla ilgili şöyle dendi: "Hâlihazırda Diyarbakır Sur bölgesinde mahallesinde bir bodrumda onlarca yaralı insan ile ateş altındadır. Başvurucunun yaşam hakkı ile fiziksel bütünlüğünün korumaya alınmasını, sokağa çıkma yasaklarının neden olduğu haksızlığın doğurduğu sonuçlar ve telafisi imkânsız zararların her geçen gün artarak devam etmesi ve başvurumuzun bu duruma dair tedbir talepli bir başvuru olması nedeniyle öncelikli olarak gündeme alınması zarureti ortadadır. Bu nedenle, başvurumuzun öncelikli işlerden sayılarak derhal gündeme alınmasını talep etmek durumunda kaldık. Mahkemenizin bugüne kadar vermiş olduğu 5 tedbir kararından 4'ünün başvurucusunun hayatını kaybetmiş olması başvurumuzun da öncelikli olarak ve acilen ele alınması gereken başvurulardan olduğunu göstermek için ciddi bir örnektir."

Başvuru dilekçesinde şu taleplerde bulunuldu:

"Yukarıda izah edilen olay ve olgular ışığında; İç hukuka uygun olarak ilan edilmiş bir olağan üstü hal uygulaması bulunmamasına rağmen kapsamı ve süresi belli olmayan sokağa çıkma yasakları ve bu yasaklar süresince meydana gelen anayasal ve sözleşmesel hakların sürekli ve orantısız bir şekilde ihlali nedeniyle Mahkeme'nin İç Tüzük'ün 39. Maddesi uyarınca;

Diyarbakır tarafından verilen Sur ilçesinde 03.12.2015 tarihli yasal dayanağı olmayan ve hak ve özgürlüklerin sürekli ve orantısız bir şekilde ihlal edilmesine neden olan sokağa çıkma yasağının uygulanmamasına ilişkin geçici tedbir kararı vermesini;

Bütün bunların yanı sıra hâlihazırda Sur ilçesinde bir bodrumda onlarca yaralı insan mahsur kalan, güvenlik güçlerinin ateşi altında bulunan başvurucunun yaşam hakkı ile fiziksel bütünlüğünün korumaya alınması için mahkemenizden başvurumuzun öncelikli işlerden sayılarak derhal gündeme alınmasını konusunda geçici tedbir kararı verilmesini;

AİHS'nin 2. Maddesi, AİHS'nin 3. Maddesi, AİHS'nin 5. Maddesi ihlal edildiğine ilişkin gerekçelerimizin kabulünü talep ederiz."