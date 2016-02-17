DİHA'dan muhabiri Mazlum Dolan için çağrı

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mazlum Dolan, Sur'da bir binaya sığındıklarını, ve şiddetli saldırıların arasında kaldığını ileri sürdü. DİHA, Mazlum Dolan’dan aldıkları bilgi üzerine acil bir çağrı metni yayımladı. Metinde “Cizre gibi Sur'da da aynı vahşetin yaşanmaması için arkadaşımız Mazlum Dolan'dan gelen sese kulak verelim” denildi.

DİHA’nın yayımladığı metin şöyle:

"DİHA Muhabiri Mazlum Dolan sokağa çıkma yasaklarının 78 gündür sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunuyor. 78 gündür Sur'da haber takibi yapan muhabirimiz Dolan ile bugün iki kez telefon mesajı üzerinden irtibat kuruldu.

Sur'da kalan ailelerle birlikte bir evin bodrum katına sığınan Dolan, saat 12.56'da şu mesajı paylaştı: "Durum kötü bir bodrumdayız. Aileler ile birlikteyim çok yakında bir Cizre olayının benzeri olabilir. Çatışmalar çok şiddetli, olduğumuz yerler yoğun bir şekilde bombalanıyor havan ve tanklarla vuruluyor. 'Havadan vuracağız hepinizi, öldüreceğiz' anonsları yapılıyor. Kendinize iyi bakın, arkadaşlara selamlar."

Muhabirimiz Dolan ikinci mesajını 14.57'de yine mahsur kaldığı bodrumdan attı. Arkadaşımız Dolan'ın ikinci mesajı şöyle: "Yaralılar var. Durumu ağır olanlar da var. Benim bulunduğum yerde 30 kişi. Diğer yerlerde de ortalama 200 kişi var. Bebekler, yaşlılar var. 4 aylık bebekler bile var. Şarj sorunu var."

Arkadaşımız Dolan'ın paylaştığı mesajlardan da anlaşıldığı gibi Sur'da sığındıkları bodrum katında durumları oldukça ciddi. Arkadaşımızın da aralarında bulunduğu bebekli, çocuklu ailelerin hayati tehlikesi bulunmaktadır.

En son Cizre'de bodrum katlarından mahsur kalanların sesleri hala kulaklarımızda çınlıyor. Gazeteci arkadaşımız Azadiya Welat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş da Cizre'de mahsur kaldığı bodrumda kendisiyle yapılan en son telefon görüşmesinde şöyle seslenmişti: "Bina bombardımana tabi tutuluyor. Yıkılmaya çalışılıyor. 4 arkadaş pansumanı yapılmadığı için yaşamını kaybetti. Elektrik, su yok. Katliam yapmak istiyorlar. Halkın gelmesine izin verilmiyor. İnsanlık katlediliyor, devlet katliam yapmak istiyor. Kürt halkının ayağa kalkması gerekir." Gazeteci Aktaş'tan bu sesten sonra bir daha haber alınamadı ve bodrumlardan toplu cenazeler çıkarıldı...

Cizre gibi Sur'da da aynı vahşetin yaşanmaması için arkadaşımız Mazlum Dolan'dan gelen sese kulak verelim. Sur'da bodrumlara sığınan arkadaşımızın da aralarında bulunduğu yüzlerce insanın hayatından endişe duyuyoruz. Ölüm haberlerini yapmak istemiyoruz; Sur'a dair yaşam haberlerini yapmak istiyoruz. Yarın çok geç olabilir. Geç olmadan başta meslektaşlarımız ve gazeteci örgütleri olmak üzere tüm kamuoyunu duyarlı olmaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz."