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DİHA: Hakkari'de panzerden açılan ateşle vurulan genç hayatını kaybetti

Kaval'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hakkari'ye götürüldü

01 Eylül 2015 12:32

Dicle Haber Ajansı, PKK'ya yönelik başlatılan hava operasyonların ardından çatışmaların yaşandığı Hakkari Yüksekova'da özel harekat timlerinin dün gece saatlerinde başlattığı operasyonda panzerden açılan ateş sonucu Ali Kaval adlı kişinin öldürüldüğünü öne sürdü. 

DİHA'da yer alan habere göre özel harekat timleri ve askerin başlattığı operasyonlarda mahallelere 'özsavunma' için kurulan barikatların el bombalarıyla havaya uçurulduğu birçok ev polis kurşunlarının hedefi olurken, İlçe Köy Hizmetleri binası yandığı öne sürüldü. 


Panzerden açılan ateşle vuruldu 



İddiaya göre panzerden açılan ateş sonucu bacağından 2 ve kafasından 1 kurşunla vurulan Kaval, ağır yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç yaşamını yitirdi. Kaval'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hakkari'ye götürüldü.

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