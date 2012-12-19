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Bilim / Teknoloji

Digiturk'ten 'Fransız Filmleri Festivali’ne destek

Festivalde 10 uzun, 10 kısa, 3 de festival yarışması dışı olmak üzere toplam 23 filmin gösterimi yapılacak

19 Aralık 2012 23:25

Digiturk, 17 Ocak - 17 Şubat 2013 tarihleri arasında, üçüncüsü düzenlenecek olan uluslararası online Fransız Filmleri Festivali’ni (My French Film Festival) destekleyeceğini duyurdu.

Türkiye’deki festival izleyicileri filmleri, Myfrenchfilmfestival.com/tr adresinden ücretsiz olarak, Türkçe ve İngilizce altyazılı izleyebilecek.

Festivalde 10 uzun, 10 kısa, 3 de festival yarışması dışı olmak üzere toplam 23 filmin gösterimi yapılacak.

Festival, izleyicilere interaktif bir izleme ortamı oluştururken, Fransız film tutkunlarına da filmleri site üzerinde oylama imkanı sunacak.

Oylamanın ardından, jürinin de değerlendirmesi sonrası festivalde gösterilen filmlere ödüller dağıtılacak.

Festival üçüncü yılında Digiturk’un desteğiyle Türkçe de takip edilebilecek.

 

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