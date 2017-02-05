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Digiturk, ‘NO’yu arşivine ekledi

Film, son dönemde referandumda "hayır" diyeceğini açıklayanlar tarafından sıkça paylaşılıyordu

05 Şubat 2017 21:23

Anayasa değişikliği için yapılması planlanan referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacağı açıklayanların adından sıklıkla bahsettiği ‘No’ filmini Digitürk film arşivine ekledi.

Digitürk, filmin açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Şili’de 1988’de yapılan referandumu merkeze alan film, politik sinemanın vurucu örneklerinden biri. Diktatör Augusto Pinochet, baskı uygulayarak ülkeyi referanduma sürekler. Muhalefet ise ‘hayır’ sloganlı muazzam bir kampanya başlatır. Bu kampanya acaba Pinochet’in sonunu getirebilecek midir?”

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