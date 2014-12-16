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Ekonomi

Digitürk, Katarlı Şeyh Al-Khalifa'ya satıldı

Digitürk'ün TMSF kontrolündeki satışının prensipte tamamlandığı iddia edildi

16 Aralık 2014 20:31

Yüzde 53'ü ABD'li Providence fonuna, yüzde 47'si ise eski sahibi Mehmet Emin Karamehmet adına TMSF kontrolünde olan Digitürk'ün satışı prensipte tamamlandı.

Paralimanı.com'un özel haberine göre Digitürk'ün Katarlı Şeyh Al-Khalifa'nın patronu olduğu grubuna 820 milyon dolar karşılığı satıldığı konuşuluyor.

Satışın gerçekleşmesi durumunda, El Cezire'nin de Digitürk yönetiminde olacağı konuşuluyor. Şeyh Al-Khalifa sahibi olduğu Paris Saint Germain'e Zlatan Ibrahimovic dahil dünya starlarını dahil etmesiyle tanınıyor.

 

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