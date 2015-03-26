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Ekonomi

Digitürk hisseleri Katar'a mı gidiyor?

Katar Merkezi Al Jazeera Digiturk'e teklif vermeyi değerlendiriyor

26 Mart 2015 13:47

Katar Merkezi Al Jazeera Digiturk'e teklif vermeyi değerlendiriyor. Al Jazeera danışman olarak İngiliz Yatırım Bankası Barclays'i yetkilendirdi.

Konu hakkında bilgi sahibi üç bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre, Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera, Mayıs ayında yönetimi TMSF'ye geçen Çukurova grubu şirketlerinden Digiturk'ün çoğunluk hissesi için teklif vermeyi değerlendirirken, bu süreçte danışman olarak Barclays'i yetkilendirdi.

Reuters'ın haberine göre TMSF, Mayıs ayında Çukurova Grubu'ndan alacaklarının tahsili için önce Aks Televizyonculuk (Show TV) ve ağır ve zırhlı araçlar üreticisi BMC'nin ardından da aralarında Digiturk'ün de yer aldığı, gruba ait 10 şirketin yönetimini devralmıştı. Bu tarihte, Çukurova grubunun TMSF'ye olan borcunun 455 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

Bu sürecin ardından başlanan varlık satışlarında öncelikle Aks Televizyonculuk, 402 milyon dolar bedelle Haziran ayında Ciner Grubu'na satıldı. Ardından Skyturk360 ve Akşam gazetesinin dahil olduğu Turkmedya 62 milyon dolara işadamı Ethem Sancak'a satıldı. Grubun bir diğer şirketi olan BMC'de de satış süreci devam ediyor.

Futbolda Süper Lig yayın haklarını da elinde bulunduran Digiturk'te Çukurova Holding'in yüzde 53, Providence Equity Partners fonunun ise yüzde 47 hissesi bulunuyor. Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Digiturk'ün varlık değerinin 1 milyar dolar olduğunu ve şirketin yaklaşık 500 milyon dolar borcu bulunduğunu kaydetti.

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