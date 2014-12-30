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Spor

Digitürk ve Spor Toto'nun ödemediği 140 milyon TL'yi TFF ödedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Teşkilatı ve Digitürk'ün ödemesi gereken 140 milyon TL'yi kendi kasasından ödedi

30 Aralık 2014 22:56

TFF, Süper Lig'e adını veren Spor Toto Teşkilatı'nın bu sezon ödemesi gereken 55 milyon TL'yi ve yayıncı kuruluş Digitürk'ün Aralık ayında kulüplere yapacağı 85 milyon TL'lik ödemeyi kendi kasasından ödedi.

Bilindiği üzere TFF; Spor Toto ve Digitürk'ten aldığı paraların önemli bölümünü Süper Lig kulüplerine dağıtıyor. Kulüpler de ödeme takvimlerini Spor Toto ve Digitürk'ten gelecek paraların tarihine göre belirliyor.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, toplam 140 milyon TL'yi bulan bu paraların ödenmesini sağlayarak, Türk futbolunu belki de geri dönülmez bir yola sokacak olan mali krizi önledi.

 

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