Digiturk'e "bayilere pasif satış yasağı" uyguladığı gerekçesiyle para cezası geliyor

Digiturk ve Digiturk’ün 48 bayisine yönelik Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma kapsamında Digiturk’ün sözlü savunması alındı. Online olarak düzenlenen toplantıda soruşturma heyeti temsilcisi, Digiturk’e idari para cezası uygulanması gerektiğini açıkladı. Kurul, soruşturma hakkındaki kararını en geç 19 Ocak 2022’de açıklayacak.

Soruşturma Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin (yani Digiturk) 48 bayisi hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal ettikleri iddiasına yönelik açılmıştı. 2018-2019 futbol sezonu döneminde Digiturk’ün 48 bayisiyle imzaladığı sözleşmede bayilere pasif satış yasağı getirilmişti. Kurul bu sözleşme nedeniyle Digiturk’ün 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesini ihlal ettiğini belirledi.

Soruşturma heyeti temsilcisi konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Söz konusu eylemlerin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayacağı, ayrıca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulları sağlamadığından, bu eylemlere bireysel muafiyet tanınmasının mümkün olmadığı, bu nedenle Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

Şirket avukatı Digiturk'ün bayilerine pasif satışı yasaklamadığını, satış yasağının olduğu kabul edilse dahi bireysel muafiyet şartlarını karşıladığını savundu. Bayi yetkililerin de savunması alındı. Soruşturma hakkındaki nihai karar en geç 19 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.