Digitürk çalışanlarından eylem: "Yüzde 17 zamla açlığa mahkum edilmek isteniyoruz"

Digitürk çalışanları, işverenin yüzde 17 olarak açıkladığı maaş zammı protesto etti. İstanbul’da Ayazağa’daki Beinsports binası önünde toplanan Digitürk çalışanları, “Susma haykır, 17’ye hayır” sloganı attı.

Digitürk çalışanları, yüzde 17’lik maaş zammına tepki gösterdi. Ayazağa’daki Beinsports binası önünde toplanan Digitürk çalışanları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının dahi altında olan zam teklifine karşı çıktı. Çalışanlar “Susma haykır, 17’ye hayır” sloganıyla ve alkışlarla işvereni protesto etti.

Çalışanlar, açtıkları sosyal medya hesabından, “Digitürk medya emekçileri olarak yıllardır sürdürülen enflasyon altı zamlarla ezildik. Bu yıl itibariyle yüzde 17 zamla açlığa mahkum edilmek isteniyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz” paylaşımda bulundu.(ANKA)