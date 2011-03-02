Digiturk, blogspot.com'un kapatılması için Google'ı suçladı

T24- Digiturk'ün açtığı dava sonucu blogspot.com'un kapatılmasıyla ilgili ilk kez konuşan Digiturk Genel Müdürü Digiturk Genel Müdürü Ertan Özerdem, "Tek suçlu Google yönetimidir. Google'ın duyarsızlığı yüzünden mahkeme bu kararı aldı" dedi.



Binalı Yıldırım: Sadece ilgili sayfalar kapatılabilirdi





Dünyanın en büyük blog platformlarından blogspot.com, Digiturk'ün açtığı dava sonucu kapatıldı. Kapatılmaya gerekçe olarak bazı lig maçlarının bloglarda yayınlanması olarak gösterildi.

Digiturk Genel Müdürü Ertan Özerdem konuyla ilgili ilk açıklamayı CNBC-e'de Burcu Göksüzoğlu'na yaptı.

Özerdem şunları söyledi: "Bizim yayın haklarını elde ettiğimiz ürünle ilgili hırsızlık yapılıyor. İnternet mecrası kullanılıyor, bununla mücadele etmemiz gerekiyordu. Önce illegal yayın yapan Google gibi, YouTube gibi kurumlarla yazıştık. Bu siteleri durdurun diye. Aylardır hatta yıllardır uğraşıyoruz. Bir tek suçlu vardır, Google yönetimidir. Google hariç birçok platformdan şu yetkiyi aldık; herkesin zarar görmemesi için bizim platformda kim bu suçu işliyorsa gelin kendiniz durdurun diye yetki verdiler. Google hiç cevap vermedi, çok ilgisizler. Biz de son çare olarak mahkemeye gittik. Mahkeme de durdurma kararını verdi.

Bu işlerde sadece yapanı durdurmak teknik olarak mümkün değil. Suçluları tek tek ayıklayacak sadece Google'dır. Mahkeme IP numarasını kapatabilir. Mahkeme de bunu yaptı. Biz suçluların üzerine gitmek istedik. Google'ın duyarsızlığı yüzünden mahkeme bu kararı aldı. Google daha önce de üzerine düşeni yapmadı, şimdi de yapmayacaktır. Bloggerların düştüğü mağduriyetten üzüntülüyüz. Reaksiyon gösterilmesi gereken yer Google'dır. Kanunen yetkisi olmayan kişiler bazı eserleri -illa maç da olmayabilir- yayınlayamaz. Google bu konuda hassas davranmak zorunda.



Google 'apartmana giremezsin' diyor



Gelir kaybını ölçmek çok zor. Ama biz prensip olarak karşıyız. Biz bu işin üstüne gidiyoruz, hemen müracaat ediyoruz. Arkadaşlarımız oturuyor maç devam ederken suçluları buluyor ve kesiyor. Google diyor ki, benim apartmanıma giremezsin. Apartmanda bir daire suçlu. Sahibi Google. Google apartmana giremezsin diyor, biz de 5 numaralı daire suçludur diyoruz. Sene geçiyor cevap vermiyorlar. Mahkeme de apartmana giremiyor ve apartmana girişi yasaklıyor. Aradaki fark budur. Tamamen tek suçlu Google yönetimidir. İllegale izin vermemesi lazım. Ölçmesi zor ama hiç abone kaybetmesek bile biz buna karşıyız.



Abone kaybetmedik, artış hızı düştü



Digiturk hiçbir çeyrekte abone kaybına uğramadı. Üç büyük takım daha iyi futbol oynasaydı aboneler tabii ki artardı. Futbol aboneleri 1 milyon hanenin üzerinde. Bunun da sürekli artmasını bekliyoruz. Bu sezonun başlarında üç büyük kulübün başarılı olmaması artış hızını düşürdü. Diyelim ki 200 bin abone artış beklerken, bu 100 bin oldu. Bundan biraz rahatsızız ama paniğe de vermiyoruz.



Futbolda ancak üçüncü yıl baş başa olur



Futbol ihalesinden sonra ücretin artış dönemi Ağustos'ta oldu. Futbolda ilk yıl hatta ikinci yıl zarardır. Digiturk zararda olmayacak ama futbolda zarar edecek. Digiturk kâr açıkladı, fakat futbol bilançosunu ayrı çıkarırsanız futboldan zarar edildi. Üçüncü yıl ancak başa baş gelecek.



Futbol kalitesi yükseliyor



Federasyon çok iyi niyetle statların iyileştirilmesi ve cezalar konusunda marka değerini yükseltecek önlemler almaya başladı. Futbol kalitesi giderek yükseliyor. Uzun vadede hedefimizden hiçbir şaşma yok. Türk futbolunun uzun vadede toparlanması için üç buyuk değil birçok büyük olması lazım. Futbol abonelerinin esas artışının çözümü statların iyileşmesi, marka değerinin yükseltilmesiyle olur. Galatasaray-Fenerbahçe maçını 3D olarak çekeceğiz."