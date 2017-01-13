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Spor

Digiturk açıkladı; Süper Lig maçları kaç gün şifresiz yayınlanacak?

Lig TV'nin adı beIN Sports olarak değiştirilmişti

13 Ocak 2017 14:54

beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk'un kanalı Lig TV'nin ismi dün gece itibari beIN Sports olarak değiştirildi. Digitürk'ten yapılan açıklamaya göre; bugünden itibaren Süper Lig maçları da dahil tüm içerikler, pazartesi gecesine kadar üyelere şifresiz olacak.

Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını dün gerçekleştirdi.

Digitürk'ten yapılan açıklamaya göre; bugünden itibaren Süper Lig maçları da dahil tüm içerikler, pazartesi gecesine kadar üyelere şifresiz olacak.

Digitürk'ten yapılan açıklama şöyle;

"Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak"

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