Digital Age Awards ödülleri sahiplerini buldu

T24- En yaratıcı dijital pazarlama fikirlerini ödüllendirmek üzere düzenlenen Digital Age Awards, 13 Ekim akşamı İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu.



Ana sponsorluğunu Turkcell’in, eş sponsorluğunu ise Medyanet’in üstlendiği yarışmada büyük ödül “Gençken Yapılacak 100 Şey” kampanyasıyla Markom Leo Burnett’in oldu. Yılın dijital girişimi seçilen markafoni, yılın dijital reklamvereni seçilen Turkcell ve yılın dijital ajansı seçilen C-Section da gecede ödüllerine kavuştu. Cenk-Erdem ikilisi sunuculuğunu yaptıkları ödül törenine renk kattı.





‘Dijital iş ve kültür dergisi’ Digital Age tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Digital Age Awards’a 296 proje başvurmuş ve önjüri oylamasının ardından bu projelerden 110’u kısa listeye kalmıştı. Ana jüri toplantısında kısa listeye kalan projeler değerlendirildi ve 18 farklı kategorideki birinciler ve başarı belgesine layık görülenler belirlendi.



Jüri başkanlığını Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lale Saral Develioğlu’nun yaptığı ana jürideki diğer isimler alfabetik sırayla şöyle: Alemşah Öztürk-41?29! Ajans Başkanı, Alkan Eraltan-Ülker Pazarlama Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Arda Kertmelioğlu-Mobilera Kurucu Ortağı, Babür Çelebi-Doğan Online CEO’su, Burak Gözalan-Pure New Media Kurucu Ortağı, Burçin Ergünt-Ping Yönetici Ortağı, Can Saraçoğlu-Litespell Ajans Başkanı, Cüneyt Devecigil-Zadaca Ajans Başkanı, Demir Çilingir-Alafortanfoni Ajans Başkanı, Enis Orhun-C-Section Ajans Başkanı, Gökhan Salmanoğlu-P&G Bölge Digital Pazarlama Müdürü, İpek Zeren Süel-Coca Cola Medya Grup Müdürü, Levent Erim-Lowe Worldwide Digital Bölüm Başkanı, Nevzat Aydın-Yemeksepeti Genel Müdürü, Oya Yaşayan-OMD Dijital Bölüm Başkanı, Serdar Kuzuloğlu-MYK Medya Ajans Başkanı, Serhat Akkılıç-Project House Ajans Yönetici Ortağı, Yüce Zerey-The Coca Cola Company Türkiye İnteraktif Pazarlama Müdürü, Zafer Özçelik-ISOBAR Genel Müdürü



Büyük ödüller ve 18 farklı kategorideki birinciler ise şöyle:



Büyük Ödül Gençken Yapılacak 100 Şey ile Markom Leo Burnett



Yılın Dijital Girişimi: markafoni



Yılın Dijital Reklamvereni: Turkcell



Yılın Dijital Ajansı: C-Section



En Yaratıcı Web Siteleri Birincisi Binboa Kurumsal ile 41? 29!



En Yaratıcı Mikro Siteler Birincisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası VOB Nedir? ile Igoa



En Yaratıcı Banner'lar ve Diğer Rich Medya Uygulamaları Birincisi Transformation@MSN ile Alafortanfoni



En Yaratıcı Sosyal Medya Uygulamaları Birincisi Ruffles - Seçen Seçene ile Wanda Digital



En Yaratıcı Advergame’ler Birincisi Az Tuşlu Piyano ile C-Section



En Yaratıcı Viral Kampanyalar Birincisi Sokak Barınakları ile Kompüter



En Yaratıcı Mobil Kampanyalar Birincisi 'Tamam mı Devam mı?' ile Mobilera



En Yaratıcı Dijital Medya Kullanımı Birincisi Cinebonus Advergame ile Mobilera



En Yaratıcı Arama Motoru Temelli Çalışmalar Birincisi Tüm Dünyada 95 Harfte Yaşatılan İstanbul

Deneyimi kampanyası ile Starcom



En Yaratıcı Dijital Merkezli Entegre Dijital Kampanyalar Birincisi Gençken Yapılacak 100 Şey ile Markom Leo Burnett



'Ufuk açan' dijital fikirler Birincisi Ronaldo Arda'yı Bekliyor ile Rabarba



En Yaratıcı Reklam Metni Birincisi İnternet Çapkının Rehberi ile C-Section



En Yaratıcı Müzik/Ses Tasarımı Birincisi Sokakta Hayat Var ile C-Section



En Yaratıcı İllüstrasyon ve Grafik Tasarım Birincisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası VOB Nedir? ile Igoa



En Yaratıcı Animasyon Birincisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası VOB Nedir?ile Igoa



En Yaratıcı Arayüz ve Yönlendirme Yapısı Birincisi Mutluluğa Kapak Aç ile C-Section



En Yaratıcı Video Birincisi Gezenzi Internet Filmi ile Rabarba/Luma

Bütün kategorilerdeki birinciler ve başarı belgesi almaya hak kazananların listesine www.marjinal.com.tr/download/digital_age_odulleri_finalistler adresinden ulaşabilirsiniz.