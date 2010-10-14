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Yaşam

Digital Age Awards ödülleri sahiplerini buldu

En yaratıcı dijital pazarlama fikirlerini ödüllendirmek üzere düzenlenen Digital Age Awards sahipleri ödüllerine kavuştu.

14 Ekim 2010 03:00

T24- En yaratıcı dijital pazarlama fikirlerini ödüllendirmek üzere düzenlenen Digital Age Awards, 13 Ekim akşamı İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu.


Ana sponsorluğunu Turkcell’in, eş sponsorluğunu ise Medyanet’in üstlendiği yarışmada büyük ödül “Gençken Yapılacak 100 Şey” kampanyasıyla Markom Leo Burnett’in oldu. Yılın dijital girişimi seçilen markafoni, yılın dijital reklamvereni seçilen Turkcell ve yılın dijital ajansı seçilen C-Section da gecede ödüllerine kavuştu. Cenk-Erdem ikilisi sunuculuğunu yaptıkları ödül törenine renk kattı.


‘Dijital iş ve kültür dergisi’ Digital Age tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Digital Age Awards’a 296 proje başvurmuş ve önjüri oylamasının ardından bu projelerden 110’u kısa listeye kalmıştı. Ana jüri toplantısında kısa listeye kalan projeler değerlendirildi ve 18 farklı kategorideki birinciler ve başarı belgesine layık görülenler belirlendi.


Jüri başkanlığını Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lale Saral Develioğlu’nun yaptığı ana jürideki diğer isimler alfabetik sırayla şöyle: Alemşah Öztürk-41?29! Ajans Başkanı, Alkan Eraltan-Ülker Pazarlama Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Arda Kertmelioğlu-Mobilera Kurucu Ortağı, Babür Çelebi-Doğan Online CEO’su, Burak Gözalan-Pure New Media Kurucu Ortağı, Burçin Ergünt-Ping Yönetici Ortağı, Can Saraçoğlu-Litespell Ajans Başkanı, Cüneyt Devecigil-Zadaca Ajans Başkanı, Demir Çilingir-Alafortanfoni Ajans Başkanı, Enis Orhun-C-Section Ajans Başkanı, Gökhan Salmanoğlu-P&G Bölge Digital Pazarlama Müdürü, İpek Zeren Süel-Coca Cola Medya Grup Müdürü, Levent Erim-Lowe Worldwide Digital Bölüm Başkanı, Nevzat Aydın-Yemeksepeti Genel Müdürü, Oya Yaşayan-OMD Dijital Bölüm Başkanı, Serdar Kuzuloğlu-MYK Medya Ajans Başkanı, Serhat Akkılıç-Project House Ajans Yönetici Ortağı, Yüce Zerey-The Coca Cola Company Türkiye İnteraktif Pazarlama Müdürü, Zafer Özçelik-ISOBAR Genel Müdürü


Büyük ödüller ve 18 farklı kategorideki birinciler ise şöyle:

Büyük Ödül Gençken Yapılacak 100 Şey ile Markom Leo Burnett

Yılın Dijital Girişimi: markafoni

Yılın Dijital Reklamvereni: Turkcell

Yılın Dijital Ajansı: C-Section

En Yaratıcı Web Siteleri Birincisi Binboa Kurumsal ile 41? 29!

En Yaratıcı Mikro Siteler Birincisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası VOB Nedir? ile Igoa

En Yaratıcı Banner'lar ve Diğer Rich Medya Uygulamaları Birincisi Transformation@MSN ile Alafortanfoni

En Yaratıcı Sosyal Medya Uygulamaları Birincisi Ruffles - Seçen Seçene ile Wanda Digital

En Yaratıcı Advergame’ler Birincisi Az Tuşlu Piyano ile C-Section

En Yaratıcı Viral Kampanyalar Birincisi Sokak Barınakları ile Kompüter

En Yaratıcı Mobil Kampanyalar Birincisi 'Tamam mı Devam mı?' ile Mobilera

En Yaratıcı Dijital Medya Kullanımı Birincisi Cinebonus Advergame ile Mobilera

En Yaratıcı Arama Motoru Temelli Çalışmalar Birincisi Tüm Dünyada 95 Harfte Yaşatılan İstanbul
Deneyimi kampanyası ile Starcom

En Yaratıcı Dijital Merkezli Entegre Dijital Kampanyalar Birincisi Gençken Yapılacak 100 Şey ile Markom Leo Burnett

'Ufuk açan' dijital fikirler Birincisi Ronaldo Arda'yı Bekliyor ile Rabarba

En Yaratıcı Reklam Metni Birincisi İnternet Çapkının Rehberi ile C-Section

En Yaratıcı Müzik/Ses Tasarımı Birincisi Sokakta Hayat Var ile C-Section

En Yaratıcı İllüstrasyon ve Grafik Tasarım Birincisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası VOB Nedir? ile Igoa

En Yaratıcı Animasyon Birincisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası VOB Nedir?ile Igoa

En Yaratıcı Arayüz ve Yönlendirme Yapısı Birincisi Mutluluğa Kapak Aç ile C-Section

En Yaratıcı Video Birincisi Gezenzi Internet Filmi ile Rabarba/Luma

Bütün kategorilerdeki birinciler ve başarı belgesi almaya hak kazananların listesine www.marjinal.com.tr/download/digital_age_odulleri_finalistler adresinden ulaşabilirsiniz.

 

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