'Digilogue Summit-Future Tellers 18'de sanatın ve teknolojinin geleceği konuşulacak

Digilogue hakkında: Zorlu Holding’in DNA’sında yer alan inovasyon, teknoloji ve tasarım kavramları ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin dijital sanata olan yenilikçi yaklaşımı, Digilogue platformunda somutlaşıyor. Günümüzün en önemli kavramlarından biri haline gelen “dijital dönüşüm” ekseninde etkileşim, keşif ve farkındalık yaratan bir mecranın eksikliğini gidermek amacından hareket ediyor. Günümüz teknolojisini odağına alarak alanının uzmanlarıyla ilgilileri bir araya getiren platform; düzenlediği paneller ve zirvelerin yanı sıra çatısı altında ortaya çıkan eserlere ve projelere destek oluyor. Bu projelerin üretiminden geniş kitlelere ulaşmasına kadar tüm aşamalarını da sahipleniyor. Dijital dönüşümün mimari, müzik, sanat, moda, sinema gibi farklı alanlarla kesişmesi sonucunda tüm yaratıcı endüstrileri etkilemesinden hareketle Digilogue, dijitalleşme üzerine merak uyandırmayı, soru sormayı ve disiplinlerarası diyaloglar geliştirmeyi hedefliyor. Digilogue’un dijital dönüşümün kitleler üzerindeki öneminin altını çizdiği ve her sene desteğini tekrar sunduğu işler arasında teknoloji ve sanatın buluştuğu, dünyaca ünlü elektronik müzik festivali Sonar Istanbul ve +D sponsorluğunun yanı sıra Türkiye’den yaratıcılarla yurt dışından alanının lider isimlerini kapsamlı bir programda bir araya getirdiği Future Tellers projesi bulunuyor. Digilogue’un ses getirdiği çalışmalar arasında, aynı anda beş duyuya hitap eden Audint Sergisi; felsefe ve oyunu birleştirerek Oscar değerlendirmesine seçilen ilk oyun olan Everything Sergisi; British Council ile seçilmiş Türk sanatçıları, Birleşik Krallık’tan önde gelen yaratıcı bir ekiple buluşturduğu Alt City projesi ve sonrasında ortaya çıkan Across the Line sergisi bulunuyor. Türkiye’nin ilk güzel sanatlar yeni mezun platformu Base Istanbul’a da dokunan Digilogue, bugüne kadar 21 bin kişiye ulaşarak kendi alanındaki öncü konumunu koruyor.