Görüntüsü nedeniyle kimsenin oyun oynamadığı savaş mağduru çocuğa deri nakli yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalıcı makyajla kaş yapılan Suriyeli savaş mağduru 6 yaşındaki Evin Hacı İbrahim'in yüzüne önümüzdeki günlerde deri nakli yapılacak. Baba Rezzan Hacı İbrahim, sokakta Evin ile kimsenin oynamadığını belirterek, "Yanlız kalıyor. Bu da beni kahrediyor" dedi.

Suriye'nin Qamışlo kentinde 2013 yılında, atılan bombanın isabet ettiği evde, o tarihte 3 yaşında olan Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezzan Hacı İbrahim, Batman'a sığındı. Evin'i tedavi ettirmek için Malatya, Adana ve Batman'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren baba Hacı İbrahim, küçük Evin'i en son olarak Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk olarak nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı, ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapılıp şekil verildi.

"Onu gören ürküyor"

Aradan geçen sürede yüzünde kısmi düzelme olmasına rağmen Evin Nacı İbrahim'in evine düşen bombanın yüzünde yarattığı tahribatı taşıyor. Baba Rezzan Hacı İbrahim, kızının yüzünde iyileşme olmasına rağmen henüz tamamen iyileşmediğini ve bu yüzden sokakta kimsenin kızıyla oynamak istemediğini söyledi. Evin'i görenlerin ürktüğünü anlatan baba Hacı İbrahim, "Evin, sokakta akranlarıyla oynayamıyor. Onu görenler ürküyor. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. 4 ay süreyle Malatya'da yanık ünitesinde kalan Evin'i daha sonra Diyarbakır, Adana ve Antalya'da tedaviye götürdüm. Yüzü dağılan Evin, üç yıl öncesine göre biraz düzeldi. Fakat o sokağa çıktığında kimse onunla oynamıyor, yalnız kalıyor. Bu da beni kahrediyor" dedi.

"Hayırseverlerin desteğiyle ayaktayız"

İkinci eşinden Halil ve Evin, ilk eşinden Şirin, Kadri, Nesrin, Mehmet ve Xanin olmak üzere 7 çocuğuyla birlikte 2 odalı bir evde yaşayan Rezzan Hacı İbrahim, savaşın derin iz bıraktığı kızının 4 ameliyat daha olması gerektiğini belirterek, "Evin'i daha 4 ameliyat bekliyor. El, burun, boğaz ve saç ekimi için de operasyon geçirecek, Evin'e çok üzülüyorum. O bombanın izi sadece yüzünde değil, sırtında da var Evin'in. Keşke bir imkan verilseydi de Evin'i, Avrupa'da tedavi ettirebilseydim. İmkanımız yok. Bir süredir yerleştiğimiz Batman'a hayırseverlerin desteğiyle ayaktayız" diye konuştu.