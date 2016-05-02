Diego Ribas yine ıslıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti. Teknik Direktör Vitor Pereira 84. dakikada Diego Ribas'ı oyuna alınca tribünler ikiye bölündü. Gaziantepspor karşısında Diego Ribas 84. dakikada oyuna girince tribünlerden önce yoğun bir şekilde ıslık sesleri yükseldi. Devamında top her Diego'nun ayağına geldiğinde Brezilyalı yıldız yuhalamalarla protesto edildi. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin 4 -1 kazandığı Mersin İdmanyurdu maçında da sezon başı görkemli biçimde karşıladıkları Robin van Persie, Nani ve önceki sezon takıma gelen Diego'yu sık sık protesto etmişti.

Protestolar deva edince Gökhan Gönül tribünlere dönerek 'yapmayın' anlamına gelen bir işarette bulundu. Diego ise Gökhan Gönül'ün bu tavrı karşısında 'Boşver, problem yok' şeklinde bir hareket yaptı.

Yaşanan bu krizin ardından tribünlerin bir kısmı Diego Ribas ve Gökhan Gönül lehine tezahürat yaparak ikiliye destek verdi. Diego Ribas da tribünlerden gelen desteğe alkışla karşılık verdi. Ancak bir grup taraftar Diego'yu ıslıklamayı maçın bitin düdüğüne kadar sürdürdü.