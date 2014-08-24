Diego Ribas Süper Kupa maçında yok

Futbol kamuoyunun günlerdir cevabını merak ettiği "Diego Ribas TFF Süper Kupa maçında oynacak mı?" sorusunun yanıtı belli oldu. Fenerbahçe'nin açıkladığı 21 kişilik TFF Süper Kupa kafilesi yeni transfer Diego Ribas bulunmuyor.

İşte sarı lacivertlilerin Süper Kupa kafilesi:

Volkan Demirel, Mert Günok, Ertuğrul Taşkıran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Hasan Ali Kaldırım, Michal Kadlec, Serdar Kesimal, Bekir İrtegün, Bruno Alves, Selçuk Şahin, Raul Meireles, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Alper Potuk, Mehmet Topuz, Moussa Sow, Dirk Kuyt, Pierre Webo, Emmanuel Emenike ve Muhammed Akarslan.

Aziz Yıldırım iddiası

Joseph Yobo'yu gönderemediği için Diego Ribas'a lisans çıkaramayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Nijeryalı futbolcunun menajerinin tavrı üzerine "Bizi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Tamam lan, Diego'yu Galatasaray maçına götürmüyoruz" diyerek teknik direktör İsmail Kartal'ı arayıp Sambacı'yı kadrodan çıkarttığı öne sürüldü.

Brezilyalı oyuncuya lisans çıkartmak için yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışan başkan Aziz Yıldırım dün Yobo'nun menajeriyle yaptığı görüşmeden sonuç alamadı. Hatta başkan Yıldırım ve yönetici Mahmut Uslu'nun, Yobo'nun menajeriyle yaptığı görüşmenin oldukça gergin geçtiği öğrenildi.

'Sinirlendi, rest çekti'

Yobo'nun menajerinin sürekli fiyat artırması ve bitip tükenmek bilmeyen istekleri başkan Aziz Yıldırım'ı çileden çıkardı. Fenerbahçe Diego Ribas'ı Manisa'daki Süper Kupa finalinde mutlaka oynatmak isterken, Yobo'nun menajerinin bu durumu koz olarak kullanmasına sinirlenen Aziz Yıldırım'ın, "Bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştırıyorlar. Tamam lan, Manisa'ya götürmüyoruz o zaman" dediği ileri sürüldü. Başkan Yıldırım'ın daha sonra İsmail Kartal'ı arayarak Yobo ile anlaşma sağlanamadığını ve Süper Kupa maçına Diego'suz bir 11 hazırlamasını söylediği ifade edildi.